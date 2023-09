Explosions in the Sky / End

«End» podría ser el título de cualquier disco de post-rock. Sobre todo desde que Danny Boyle vinculara al género el acecho de la muerte en ’28 días después’, las sensaciones límite son indisociables de esas «explosiones» de guitarra, en contraste con los escasos momentos de descanso. Esa falsa sensación de paz que casi siempre esconde un estallido aún peor.

Explosions in the Sky dedican su nuevo álbum a casi todos los tipos de final, excluyéndose a sí mismos: su carrera sigue ya con nuevos proyectos precisamente televisivos (lo de las bandas sonoras y las series está siendo un salvavidas para multitud de artistas). Los finales de que nos hablan se refieren a la muerte, a algún tipo de relación, o al tipo de desenlace que invita a un nuevo principio lleno de esperanza.

Así, las composiciones reciben títulos como «Salir Adelante» (‘Moving On’), que es de las que ofrece un destello de optimismo a través de preciosos punteos de guitarra, como el que se inicia en el minuto 1.35. También tenemos «Seres Queridos» (‘Loved Ones’), con un piano bellísimo al estilo de los que solían grabar los donostiarras La Buena Vida junto a Iñaki de Lucas. ‘Peace or Quiet’ es otro de esos momentos «pacíficos», «tranquilos», de aceptación, antes de que las cosas vuelvan a ponerse feas en la segunda mitad de la canción.

Musicalmente, ‘End’ es más rico cuanto más recoge los resultados de los experimentos de su predecesor ‘The Wilderness’. La intención de la banda ha sido revisitar sus inicios pero con las texturas aprendidas por el camino. El «single» ‘Ten Billion People’ abre con sintetizadores en combate con una potentísima sección de batería a cargo de Chris Hrasky. Después, el disco no es tan variado, dejando cierta sensación de déja-vu hacia lo propio o lo ajeno, como sucede con ‘All Mountains’, cuya primera mitad comparte melodía con el tema principal de Angelo Badalamenti para ‘Twin Peaks‘.

El álbum se cierra con dos temas llamados «La Lucha» (‘The Fight’) y «Nunca va a parar» (‘It’s Never Going to Stop’), con mensajes ambiguos, abiertos a las interpretaciones como lo ha sido toda su carrera. El piano del último puede traerte un vaso medio vacío o medio lleno, según el día, y no todas las melodías tienen la maestría de consentir las dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué no parará nunca: el mundo que nos hace daño, o nuestras ganas por enfrentarlo?

Explosions in the Sky actúan el 19 de noviembre en Barcelona, el 20 de noviembre en Madrid. Entradas a la venta aquí.