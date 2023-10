The Chainsmokers / Summertime Friends

Lejos quedan los días en los que el estatus de The Chainsmokers era el de gente que tenía beefs con Lady Gaga. Pese a lo horrible que nos siga pareciendo ‘Memories… Do Not Open‘, no se puede negar el exitazo que tenía el dúo por aquel entonces. Incluso los dos discos que le precedieron les dieron hits, aunque fuese de forma más modesta. “Modesta”, claro, solo si comparamos los 600 millones de reproducciones de ‘Takeaway’ frente a los más de mil millones de ‘Paris’ y ‘Don’t Let Me Down’, o los más de dos mil millones de ‘Closer’ y ‘Something Just Like This‘. Pero ‘So Far So Good’, el disco que publicaron el año pasado, no se acerca a esas cifras ni tampoco a las “modestas”.

Un año después de su edición, no hay ni una sola canción de ese disco en su top 10 de Spotify. Ni su llamativo paso por el podcast Call Her Daddy hablando de los tríos que han hecho, ni la (absurda) polémica por su foto-bromance parecen haber levantado los números y, quizás para dar carpetazo, Alex Pall y Drew Taggart han publicado un nuevo EP, ‘Summertime Friends’, que en realidad recopila varios singles que han ido sacando este año, tanto propios como de otros artistas y en los que ellos colaboraban.

El EP parece inspirado por la canción homónima, uno de sus últimos singles, que a su vez trata sobre la relación actual de Drew con Marianne Fonseca. Él mismo es quien pone la voz en el único tema sin featurings de este trabajo, que quizás es también el mejor. No es nada que no hayamos escuchado antes, pero es lindo y transmite muy bien tanto la alegría y el encoñamiento de ambos, como la energía de la portada, que escenifica un poco eso pero junto a Alex. No homo.

El resto del EP es un poco deslavazado, como si no se hubiesen molestado mucho en darle entidad más allá de ser esa colección de singles. No ayuda tampoco que la única inédita, ‘Think of Us’ junto a Gracey, sea un poco un descarte de Charli XCX. Y es que ese es otro problema de este disco: al no tener una seña de identidad muy concreta más allá de los truquillos de ‘Closer’ que llevan años reciclando (aquí también, por supuesto), The Chainsmokers van saltando entre estilos y voces, pareciendo siempre que buscan “una canción que sea similar a”, como cuando en las preselecciones de Eurovisión (con ‘OT’ pero también con el Benidorm Fest) identificamos éxitos pasados. Resulta divertido ir buscándolos, eso sí.

Así, ‘Up & Down’ con 347aidan empieza recordando al ‘Without You’ de David Guetta con Usher, y luego es como mezclar a Sum41 y YUNGBLUD; ‘Jungle’ junto a Alok y Mae Stephens es como si le pedimos a una IA que produzca una versión de ‘Locked out of heaven’ cantada por Sia en eurodance; ‘Self Destruction Mode’ con bludnyph mira esta vez a Billie Eilish; ‘My Bad’ con Shenseea quiere ser un tema de ‘Motion’; y a ‘See You Again’ con ILLENIUM y Carlie Hanson le pasa un poco como a ‘Celular’: vuelven a recurrir al típico EDM que saldría de fondo en un tutorial informático de Youtube (aunque ésta tiene su gracia con el toque latino de Maluma y Nicki Jam). No es que escuchar este EP sea una tortura y, de hecho, temas como ‘Jungle’ no molestan de fondo, pero es un poco lo que escucharías si estuvieras mirando ropa en una tienda. Inofensivo, sin mucha personalidad, y bastante inferior a otras propuestas de EDM (no digamos ya a otras propuestas de electrónica).