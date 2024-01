¿Ha sido ‘Esto va a doler (Fingernails)’ la comedia romántica del año?

¿Tienes ese amigo que está súper bien con su pareja pero un día se ralla y te dice “es que no sé si estoy sintiendo lo que tengo que sentir”? ¿O eres tú ese amigo? Vale, pues ahora imagínate que con una sencilla prueba, como cuando te metías el palito en la nariz para el covid, puedes saber si realmente estás enamorado de tu pareja. ¿Te quedarías a gusto? ¿Puede que el test dé positivo, pero tú sigas dudando? ¿Puede que dé negativo, pero tú lo sientas súper claro? En ‘Esto va a doler (Fingernails)’, eso ocurre, pero no se trata de meterte un palito por la nariz, sino de arrancarte una uña de cuajo. “Pero entonces, la prueba no es tan sencilla”. Ya, bueno. Es que el amor tampoco lo es.

Christos Nikou ya usó la ciencia-ficción y lo distópico para hablar de sentimientos y reflexiones metafísicas en su debut ‘Apples’ (en ese caso, sobre la memoria y la identidad), que fue seleccionada por Grecia para los Oscar de 2021, y llamó la atención de Cate Blanchett. La protagonista de ‘Carol’ ejerce, de hecho, de productora en ‘Fingernails’, donde se nos cuenta la historia de Anna, que hace años se hizo la prueba junto a su novio Ryan, y ahora entra a trabajar en el Instituto del Amor. Allí, junto a su compañero de curro Amir, intentará ayudar a varias parejas que quieren someterse al procedimiento.

Nikou vuelve, pues, a usar el aspecto fantástico como un McGuffin para hablar de lo que realmente quiere: el amor. “Todavía estoy tratando de entender qué es el amor y por qué ha cambiado en las últimas décadas, especialmente la última, a través de las redes sociales y las aplicaciones de citas”, declaraba hace poco, explicando que la idea de la peli le vino después de que una chica le hablase en un festival de cine sobre el alivio que le suponía poder preguntarle mil cosas a su match antes de desvirtualizarle, y asegurarse así de que su cita carecía de red flags, ahorrándose pérdidas de tiempo innecesarias.

¿Te parece esto maravilloso… o más bien deprimente? Nikou lo tiene claro: “es una locura, estás mirando a una imagen en una pantalla, no sientes a esa persona cerca de ti (…) solo nos exponemos a las relaciones de esa manera, y queremos saberlo todo de antemano”.

El tema y la nacionalidad de Nikou pueden hacer que se te venga a la cabeza ‘Langosta‘, y en cierto modo no vas desencaminado: fue ayudante de dirección de Lanthimos en ‘Canino’. Pero ‘Fingernails’, sin esquivar lo amargo, tiene un tono mucho más amable o, como él mismo lo define, “de sonrisa melancólica”. De hecho, vista en el Festival de San Sebastián (donde se llevó el Premio FIPRESCI), nos recordó a otra también vista allí, ‘Fallen Leaves’ de Ari Kaurismäki. El humor es una parte importante de ambas, y la sala rió especialmente con el gag sobre el francés como idioma romántico, la máquina homófoba (not really, pero lo entenderéis al verla) o el ciclo de Hugh Grant (toda la película tiene, de hecho, un aroma de romcom noventera a lo ‘Notting Hill’ que el propio Nikou reconoció haber buscado).

Curioso cuanto menos que una peli que habla de cómo recorremos perfiles en Tinder/Grindr igual que recorremos el catálogo de pelis de una plataforma (sin ver de verdad ninguna) se haya estrenado en AppleTV, pero es también positivo que Apple acoja no solo superproducciones mastodónticas (‘Napoleón’), sino también historias “pequeñas” como ésta.

El reparto de ‘Fingernails’ es otra de las razones por las que la película conecta con el espectador… y, también, una de las razones que empujarán a muchos a verla. Tenemos a Jessie Buckley, Riz Ahmed (ambos nominados al Oscar por ‘La hija oscura’ y ‘Sound of Metal’, respectivamente) y Jeremy Allen White (protagonista de nuestra serie recomendada ‘The Bear’, y últimamente protagonista de nuestra crónica rosa) como el triángulo amoroso, y en el reparto hay caras conocidas como Annie Murphy (ganadora del Emmy por su trabajo en la fantástica ‘Schitt’s Creek’) o Luke Wilson (entre otras cosas, puede sonarte por ser el exmarido de Laura Dern en la infravaloradísima ‘Iluminada’).

Y, como en cualquier peli romántica, la música ocupa un lugar especial, algo que puedes imaginar desde que la peli empieza con la protagonista berreando ‘Total Eclipse of the Heart’ en el coche: hay karaoke con ‘La Mer’, y suenan temas de Yazoo o Frankie Valli. En definitiva, y respondiendo a la pregunta del titular: sí, es bastante posible que ‘Fingernails’ sea la comedia romántica de este 2023 que nos acaba de dejar. Te animo a que pierdas el tiempo viéndola.