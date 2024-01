Reneé Rapp / Snow Angel

Además de por la afición a la lectura de su actriz, el personaje de Rachel Berry (‘Glee’) era conocido por ser el máximo exponente de lo que se conoce como theatre kid -en España tenemos el equivalente de Thalía Garrido-. Reneé Rapp podría tener toda la energía de una theatre kid (llegó a ganar el Premio Jimmy por su papel en la representación de su instituto de ‘Big Fish’), pero el no tomarse demasiado en serio ha hecho que eso no termine de devorarla y, lejos de despertar recelo y antipatía en el gran público, parece que se lo está ganando cada vez más.

Estos días está de actualidad por el estreno del remake musical (las promos se empeñan en disimularlo, pero es un musical) de ‘Chicas Malas’, donde Rapp asumía el reto de reinterpretar a Regina George, a la postre el personaje más icónico de esa película, y al que ya llevaba años dando vida en Broadway. Y es que tanto música como interpretación van de la mano para ella: puede sonarte por su papel en la recomendable ‘La vida sexual de las universitarias’, pero inició su carrera musical (“es lo que siempre quise hacer”, dijo) hace un par de años con el EP ‘Everything to Everyone’, lanzando en 2023 este primer largo, ‘Snow Angel’ -que amplió a finales de año con una versión deluxe, por la que lo recuperamos ahora-. De hecho, a su paso por SNL hace unos días aprovechó para promocionar la película, pero también para promocionar su último single, ‘Not my fault’, una colaboración con Megan Thee Stallion no incluida en el disco y donde la invitada asegura ser “la Regina George negra”.

Pero ‘Not my fault’ no representa el tono general de ‘Snow Angel’. Lo más cercano serían algunos tramos de ‘Pretty Girls’ (¿a vosotros también os suena a ‘Love You Like That’, por cierto?) o ‘Talk Too Much’, pero en general el disco es mucho menos uptempo. Es, más bien, una colección de medios tiempos y de baladas, recordando en muchos momentos a Olivia Rodrigo. No en vano, el productor principal de ‘Snow Angel’ es Alexander 23, uno de los productores de ‘SOUR‘. Aquí, Alexander se reúne con Pop Wansel (que ha trabajado para Ariana Grande o Nicki Minaj), Jon Bellion (Christina Aguilera, Justin Bieber), Some Randoms (Kehlani, Lil Wayne) o Tenroc (Jonas Brothers, Tory Lanez), y le encontramos también en la composición junto a nombres como el de Justin Trenter, que ha escrito para Britney o Gwen Stefani.

El R&B, que a Rapp siempre le ha encantado, está también muy presente a lo largo del tracklist, siendo los ejemplos más claros ‘Willow’ de la versión deluxe (donde dice haberse inspirado por Frank Ocean) y ‘Tummy hurts’, con un estupendo estribillo entre la rabia y el patetismo: “they’d make beautiful babies / and raise ‘em up to be a couple of / fucking monsters, like their mother and their father / eventually, 2043 / someone’s gonna hurt their little girl like their daddy hurt me”. El remix de la versión deluxe con Coco Jones (otra que es un poco theatre kid) le da otro significado a la canción, haciéndola más típica como “tema empoderador de mujeres apoyándose”, y le quita la energía de perdedora de la original. Los coros de Jones le sientan muy bien, eso sí.

Salvo excepciones (como la pose de bad-bitch-pero-no-mucho de ‘Poison Poison’ y de la deluxe ‘Messy’, o la simplona ’23’, pese a tener una buena frase en “I hope that I can care less, but I’m afraid to care less”), la letra es uno de los puntos fuertes de Rapp. A veces recuerda incluso a Lily Allen, tanto por su timbre (‘Willow’, por ejemplo) como por ese punto irónico-resentido pero también sencillo: ya sea hablando de líos con chicas heteros (“You think that I’d be flattered / it’s pathetic cause you’re right” canta en ‘Pretty Girls’), de adicciones (‘Snow Angel’), del momento en que fue consciente de que sus padres iban a morir (‘I Wish’) o del fracaso de una relación en la que tenía puestas muchas esperanzas, con toda la intensidad de una theatre kid.

Hablamos de ‘The Wedding Song’, una de las destacadas del disco y un poco meta: va sobre otra canción, un tema que dedicó a su pareja pero que nunca llegó a sacar por la manera en que acabó todo, y lamenta que esa canción habría sido “perfecta para una boda” o para “que la pusieran en la radio hasta quemarla”, proyectando en ella su propia relación. ‘The Wedding Song’ la aleja de Rodrigo, la lleva un poco hacia Allen y, en definitiva, la acerca a un punto más particular y menos “parecido a”. Ése es uno de los defectos del disco, juntos a algunas demostraciones vocales más lovatonescas (‘Gemini Moon’, o ‘I Hate Boston’) y cortes como ‘Swim’ que recuerdan a la Tove Styrke más genérica. En cualquier caso, son defectos comprensibles en un debut, que pueden irse corrigiendo a medida que Rapp encuentre más su lugar como artista, y en ‘Snow Angel’ hay pruebas de que puede ser interesante seguir su camino.