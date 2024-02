Torres / What an Enormous Room

Torres llega a su sexto disco intensificando su sonido. En ‘What an Enormous Room’ las capas de guitarras distorsionadas y sonidos electrónicos efectivamente cabrían dentro de una “enorme habitación”, probablemente pesando una tonelada. Las texturas son más extrañas que nunca: ‘Ugly Mystery’ evoca una Suburbia alienígena. En contraposición, las melodías suenan ligeras como la pluma. A veces demasiado: en el disco se echan falta melodías sólidas e imperecederas.

El nervio típico de las canciones de Torres sigue presente en ‘What an Enormous Room’, y la música acompaña probablemente más que nunca. En ‘Life as We Don’t Know It’, Torres canta sobre la vez que ella y su hijastro casi mueren ahogados en el mar. Mezclando sonoridades propias del krautrock y el grunge, la canción solo necesita un minuto para cumplir dignamente su cometido.

- Publicidad -

Mejores son los momentos en que Torres se reafirma. ‘Happy Men’s Shoes’ es un paseo con zapatos de acero. “No voy a aceptar tu humillación”, canta Mackenzie acompañada de un groove sucio y mecánico como una fábrica industrial. En ‘Collect’, el claro single del disco, Torres básicamente canta que ha venido a arrasar con todo. El contundente ritmo synth-punk de la canción lo dice todo.

Las canciones de Mackenzie Scott siguen con los pies en la tierra y las letras se fundamentan en un realismo crudo. En la ensimismada ‘Wake to Flowers’, Torres no se puede creer que se levante con el desayuno preparado. En la destacada ‘I Got the Fear’, de hecho, reconoce su propio miedo vital, pero le resta importancia porque, al menos, su amada sigue a su lado. Su propia vida, en concreto su complicada infancia, sigue inspirando canciones como ‘Forever Home’.

- Publicidad -

En ‘What an Enormous Room’, Torres sigue explorando los límites de su propio sonido de rock alternativo robusto, eléctrico y distorsionado. Las canciones se alejan del pop de ‘Thirstier’ (2021) y del country de ‘Silver Tongue’ (2020), sus anteriores dos discos, y se adentran en un sonido mecanizado y rudimentario. Se echa de menos mayor adherencia melódica, canciones mejor redondeadas. Pero si eres un “nerd” de las guitarras eléctricas, ‘Whan an Enormous Room’ ofrece una recomendable escucha.