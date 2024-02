Ty Segall / Three Bells

Lo mejor: ‘The Bell’, ‘Void’, ‘Reflections’, ‘Denée’

Te gustará si te gusta: King Gizzard and the Lizard Wizard, Thee Oh Sees, David Bowie

Escúchalo Youtube

: ‘The Bell’, ‘Void’, ‘Reflections’, ‘Denée’: King Gizzard and the Lizard Wizard, Thee Oh Sees, David Bowie