4batz / u made me a st4r

«Un día estoy pasando por el peor momento de mi vida y al siguiente soy uno de los artistas más grandes del mundo», cuenta Neko Bennett, conocido como 4batz, en el primer corte de ‘u made me a st4r’. En este también admite no saber «cómo he llegado aquí», igual que nosotros. La historia de ascenso de 4batz es para estudiarla. Él mismo ha contado que todos los beats de su mixtape debut -importante la aclaración de que esto es una mixtape- son directamente de Youtube. Esto explica que suenen un tanto genéricas. Eso sí, seguro que ahora no paran de llegarle bases originales.

Con YouTube, un estilo característico que podría calificarse como gangsta R&B y una campaña de marketing basada en el factor sorpresa, 4batz ha conseguido posicionar su proyecto en el número 30 del Billboard 200 y que Drake y Kanye firmen dos remixes, de ‘act ii: date @ 8’ y ‘act iii: on god? (she like)’ respectivamente. Ambas, bastante peores que la original.

- Publicidad -

La mayor motivación de este proyecto es todavía más surrealista. En la portada, 4batz está sujetando una fotografía de una mujer tachada de rojo. Sí, es su ex novia. Según cuenta para GQ, su relación duró tres años y la ruptura coincidió con la muerte de su padre, así que le prometió, por puro despecho, que lo iba a petar. Me pregunto cómo se sentirá la chica ahora.

El sentimiento de heartbreak se ve reflejado totalmente en las letras del proyecto, sobre todo en ‘act iii: on god? (she like)’, que sirve como una reconstrucción de la conversación que terminó con la relación («me dijiste que me querías y juraste esa mierda por Dios»), y en la sorprendentemente vulnerable ‘act viii: i hate to be alone’. A la vez, uno de los tracks más potentes, a modo de baladón final.

- Publicidad -

En la mitad de canciones, Bennett tiene el corazón roto. En la otra mitad, está cachondísimo. Es el caso de ‘act iv: fckin u (18+)’ y ‘act vi: mad man’. Mientras que la primera es totalmente guarra («Te pongo más mojada que un parabrisas»), la segunda tiene un punto bonito que no esperaba en una canción que habla simplemente de sexo, en líneas como «Nunca pensé en bebés hasta que te conocí» o «Hice de follarte una pasión».

La condición de mixtape de ‘u made me a st4r’ también se nota en la estructura de las canciones, o en la inexistencia de la misma, más bien. Con un estribillo y un gancho que se repiten una vez sin ninguna variación aparente, ‘act i: stickerz «99»‘ apenas es una canción. La mayoría de los temas terminan con una outro ralentizada cuyo único propósito es rellenar minutos. Al menos, según avanzamos en el tracklist esto se hace menos común, a la vez que los temas se alargan más. A favor de 4batz, hay que decir que a pesar de estas carencias, las melodías con las que complementa estas bases prefabricadas son infecciosas a más no poder.

No hay ninguna duda del inmenso potencial de 4batz. Aunque no explota al máximo todas las fortalezas del cantante tejano, ‘u made me a st4r’ es una carta de presentación envidiable, y una de las mixtapes más exitosas de la historia.