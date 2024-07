«Nacimos tarde», pero también para bien: el himno milenial de Rayden y Delaporte

Sandra Delaporte y Rayden tienen mejores razones que nadie para ser los más disfrutones. El último disco de Delaporte se llama ‘Aquí y ahora‘ porque es una celebración del presente hasta las últimas consecuencias. Sus conciertos de presentación son pura fiesta, toda una fantasía ravera, sin espacio para baladas ni medios tiempos. Los vídeos en redes del set son una locura en temas que avisan desde los propios nombres: ‘El techno cura’ y ‘Súbete la radio’. Y Rayden sigue encarando su gira de despedida, antes de centrarse en otras disciplinas artísticas, viviendo cada show como si no hubiera mañana. En principio, en agosto ofrecerá su ultimísimo concierto.

Así que a nadie puede sorprenderle verles juntos. ‘Nacimos tarde’ es el tema que este verano ambos cantan a la salud de Royal Bliss, dedicándose a esa generación que parecía puteada pero de ninguna manera está dispuesta a renunciar a nada que le aporte placer. Una generación que parece que llegó tarde a todo lo bueno, pero que está consiguiendo darle la vuelta a eso, para no perderse nada.

- Publicidad -

Sandra y Rayden nos hablan en ‘Nacimos tarde’ de una generación que, prácticamente, no tiene donde caerse muerta. Jóvenes a los que se les ha dicho que van tarde para «tener un trabajo fijo», tarde para «tener un piso»; jóvenes que sueñan con la posibilidad de «tener un piso en la playa». Lo bueno es que también es tarde «para poner la otra mejilla», que esa generación no está dispuesta a «dejar la vida para más tarde». Que no va a dejar «que alguien la juzgue por quien le guste». Y que está a golpe de punch para todo lo que pueda venir.

Este tema es tan PEC que cualquier persona que viva en 2024 lo entenderá a la primera y viene acompañado de una producción electrónica minimalista, con ecos de rap y spoken word. Tras su presentación en los últimos días de junio, Royal Bliss desarrolla durante todo el mes de julio una serie de actividades únicas e irrepetibles con la colaboración de Cultura Inquieta y Sofar. El pasado día 4 de julio se presentó la canción en público, y el día 9 se desarrolló un taller de pintura, charlas y combinados junto a Cultura Inquieta. Pero aún quedan varias actividades por delante.

- Publicidad -

Tras la proyección esa obra maestra llamada ‘La Gran Belleza’ de Sorrentino en La Casa Encendida este 16 de julio (qué bien traída), en compañía de la copa de Royal Bliss que más te guste, el miércoles 17 de julio, concierto sorpresa en el Hotel Vincci The Mint entre las 19:30 y las 22:00h. Las entradas, gratuitas hasta completar aforo.

El 22 de julio habrá otro concierto sorpresa en Cloudworks en el mismo horario, y de nuevo las entradas serán gratuitas. Y finalmente el 23 de julio Sofar y Royal Bliss te invitarán a otro concierto sorpresa más en Spolia Haus con tus amigos y también con los mejores combinados de Royal Bliss. De nuevo, las entradas serán gratuitas hasta completar aforo. Únicamente tendrás que prestar atención en tu móvil a la Coke App.