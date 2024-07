Katy Perry estrena ‘Lifetimes’ en la Churros de Barcelona

Katy Perry ha sido la invitada sorpresa en el final del Orgullo en Barcelona. Perry, que se encuentra en plena promoción de su nuevo single, ‘Woman’s World‘, se ha pasado en la noche del domingo 21 de julio por la conocida fiesta Churros con Chocolate, que ha celebrado su enésima edición al aire libre en La Terrrazza, situada en el recinto del Poble Espanyol, en Montjuïc.

Perry había anunciado recientemente que emprendería un viaje a Europa para promocionar ‘Woman’s World’. Lo que pocos podían imaginar es que, en sus planes, entraba sumergirse en el underground barcelonés, pasándose por una de las fiestas LGBTQ+ más populares de la ciudad (también se celebra en Madrid). La noticia parece una broma, pero es real y las imágenes subidas a redes lo demuestran.

Perry ha aprovechado su paso por la Churros para presentar ‘Lifetimes’, uno de los temas inéditos de su próximo disco, ‘143’, que sale el 20 de septiembre. ‘Lifetimes’, de sonido house-pop, es uno de los temas de ‘143’ más esperados por el público. Por supuesto, también ha pinchado ‘Woman’s World’. Además, Perry ha bailado La Macarena, repartido chupitos a los asistentes y se ha hecho selfies con algunos de ellos.

AMAZING 😍 Katy Perry debuts new song “Lifetime” in a club in Barcelona @choco_churros 💕✨🌈 @katyperry pic.twitter.com/VlY0yeSqNT

— Daniel Valls Halling (@danvhalling) July 22, 2024