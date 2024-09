Porches / Shirt

Porches no está teniendo un «brat summer». A veces «oye voces». Cuando habla del verano en ‘Precious’, una de las mejores canciones de su nuevo disco, lo hace hablando de una «manzana amarga». Y en estos términos: “¿qué tal tu verano? yo he olvidado el mío, no fui nada por un momento”. Se sienta en el tejado de un edificio, mira el gran cielo… y no parece que ahí arriba esté pensando en nada bueno.

‘Shirt’ es el sexto álbum del compositor estadounidense Aaron Maine, conocido sobre todo por discos como ‘Pool’ (2016) y ‘The House’ (2018) anclados en los sintetizadores dream pop. En ‘Shirt’ ahonda en sus raíces grunge. Letras nihilistas, punteos de guitarra y estallido de las mismas apuntan hacia ahí. A veces el plagio de Nirvana roza el pleito con Courtney y los demás, sobre todo en el single ‘Crying at the End’ y ‘Rag’. Esta última dice: «no sé dónde estoy. El mundo está jodidamente harto de nosotros».

- Publicidad -

En la mayoría de canciones, en cambio, sabe añadir pimienta y sal como para crear algo propio. ‘Crying at the End’, al menos, sorprende por su uso de Auto-Tune. Las cajas de ritmo, tan secas, hacen de ‘Return of the Goat’ un «opener» curioso. Pide permiso para entrar (esos «knock, knock» del estribillo) y de hecho termina bien dentro. También seduce el single ‘Joker’, un tanto popi y cantarín incluso en sus contradicciones, de «es un payaso» a «voy a besarle, voy a besarle, voy a besarle en la boca».

Frente a canciones más formulaicas como ‘Itch’ o la predecible ‘USA’, adivinad sobre qué, hay sorpresas suficientes como para enganchar. ‘Sally’ es la típica canción proto-grunge. Si Pearl Jam y Nirvana cantaron a personajes desarraigados como ‘Jeremy’ o ‘Polly’, aquí ‘Sally’ es una amiga que «está en el coche, en la cama, nunca lejos, en mi mente».

- Publicidad -

Los discos de los 90, en su crudeza, solían tener también baladas; en su consecuencia, son igual de relevantes en esta obra de neo-grunge. ‘Voices in My Head’ tiene la ocurrencia de añadir un banjo, lo que la acerca al country. Celebra lo mejor y lo peor de la vida: «¿eres famoso? ¿estás medicado? ¿eres una gran estrella? ¿estás tan infravalorado? Estamos solos». ‘School’ es la más bonita en su brevedad y optimismo fugaz: “Cualquier cosa puede pasar si quiero”. “Nunca moriré mientras estés en la escuela”.

Y ‘Music’ es la escogida para cerrar, a piano, con un texto que habla por sí solo

“toda mi vida, todo lo que he conocido, solo ha sido rock n roll

quizá no tenía que durar

creo que es momento de irme

rezo a Dios por que la música me lleve a casa”.