RFTW: Jamie xx, Bad Bunny, Bon Iver, Ava Max…

Hoy es uno de esos días de “total lócur” en cuanto a novedades musicales que ni siquiera sabes qué disco pinchar primero. Tenemos nuevo álbum de Jamie xx, Katy Perry y Nelly Furtado -quizá los discos más esperados por nuestro público-, pero es que también hay discos de Thurston Moore, Purple Disco Machine, Joan As Police Woman, Muerdo, Blossoms, Katy J Pearson, The Voidz, Future, Manu Chao, Bright Eyes, Keith Urban, Agoney, Cher (recopilatorio)… De todos ellos puedes encontrar una representación en nuestra playlist de novedades «Ready for the Weekend».

En singles, la cosa no se queda corta, pues hay nuevos temas de Bad Bunny, Bon Iver, Mogwai, Japandroids, A Place to Bury Strangers, Metronomy, Ava Max, Oklou, Judeline, Father John Misty, Suzanne Vega o Sixpence None the Richer. Kavinsky presenta un remix de su clásico ‘Nightcall’ con Angèle y Phoenix.

Entre los dúos del día, Zahara canta para Samantha Hudson, Dorian presenta tema con Daniela Spalla, Carlangas con Russian Red, Los Punsetes con shego (hay disco de versiones de Los Punsetes), Ara Malikian con Niño de Elche, Alba Morena con Dianka, Camellos con Perro, Mariagrep con Galician Army… El pop español está especialmente animado, de mano de Tarta Relena, Teo Planell, Sílvia Pérez Cruz, Sexy Zebras, trashi, Ruslana, Las Dianas… ¿Pasen y disfruten?