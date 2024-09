Rastrear la historia de la sociología queer puede deparar sorpresas como las que encontró el novelista Justin Torres en la librería de San Francisco en la que trabajaba. Según cuenta en esta entrevista en el New York Times, Torres, mientras ordenaba una caja de libros usados ​​que alguien había donado, se topó con un extraño manual médico publicado en 1941 titulado ‘Sex Variants’. El estudio le llamó la atención por dos cosas: el año de publicación, siete años antes del célebre Informe Kinsey, y el nombre de uno de los firmantes, Jan Gay.

Detrás de ese nombre se encuentra la investigadora Helen Reitman, hija del médico anarquista Ben Reitman (autor de ‘Boxcar Bertha’ y famoso por dedicar su vida a la asistencia de mendigos y prostitutas y por ser pareja de Emma Goldman, “la mujer más peligrosa de América”) y discípula del sexólogo Magnus Hirschfeld en el Instituto de Investigación Sexual de Berlín (saqueado por los nazis como combustible para sus hogueras). Helen se cambió el nombre en 1927 posiblemente como un guiño para entendidos (era lesbiana y el término “gay” empezaba a usarse en el ámbito LGTB+).

Jan Gay fue pionera en la introducción del nudismo en Estados Unidos (en 1932 publicó el libro de fotografías ‘On Going Naked’ y escribió el guion del documental ‘This Naked Age’) y en la investigación de la sexualidad queer, con las dificultades que ese tema entrañaba. Gay tuvo que publicar ‘Sex Variants: A Study of Homosexual Patterns’ bajo el amparo de un psiquiatra “respetable”, quien además no dudó en manipular el estudio con fines patologizantes.

‘Blackouts’, premiado con el National Book Award, es fruto de la investigación de Justin Torres y de su imaginación. En cuanto a lo primero, la novela incluye partes del manual, con fragmentos tachados, y una profusa documentación fotográfica que sirve como complemento y contrapunto poético de la narración. Con respecto a lo segundo, el autor juega a imaginar que el propietario de ese ensayo que acabó en su librería fue un anciano homosexual, un hombre que Torres ha convertido en Juan Gay, uno de los dos protagonistas de su novela. El otro es el narrador, un hombre joven que acompaña al moribundo Juan en su lecho de muerte.

Con ‘Pedro Páramo’ (1955) y ‘El beso de la mujer araña’ (1976) como principales referentes, ‘Blackouts’ está articulado por medio de las conversaciones nocturnas que mantienen estos dos personajes en la habitación del asilo donde agoniza el anciano. A partir de esos diálogos, impregnados de ironía, melancolía y tensión sexual, se construyen las tres historias que son resumidas así por el narrador: “(1) mis historias de prostitución, contadas a retazos, en la oscuridad, para su diversión; (2) la historia del propio ‘Desviaciones sexuales’, la historia de Jan Gay, que se contaría tras la muerte de Juan; (3) la historia final, la de Juan”.

Tres relatos entrelazados que van componiendo un fascinante y ambicioso mosaico, de gran riqueza y belleza narrativa, donde se mezcla, no siempre armoniosamente, la ficción con el ensayo, lo narrativo con lo metatextual y lo experimental con lo clásico. Un viaje a los oscuros, olvidados y “tachados” orígenes de la historia queer (el autor juega con la polisemia de la palabra “blackout”) a través de los recuerdos de dos hombres y su hermosa relación de amistad.