Paul Thin / Spawnpoint

‘Operación Triunfo’ ha tenido este año un revival del revival porque la obsolescencia programada es un cuento de niños en la industria cultural, y os hemos hablado de algunos de sus participantes tras su paso por el concurso. Pero hay uno del que os hablamos incluso antes de que terminara el concurso, porque encontrábamos un potencial que, dentro de la Academia, solo le habíamos visto a Amaia.

Paul Thin nos encandiló con sus capacidades para interpretar sin miedo a resultar excesivo, para transformar y crear algo propio, y para unir mundos aparentemente irreconciliables como los de ‘BABY HELLO’ y ‘champagne problems’. Pasado ya un tiempo desde el final de la edición, sus efectos parasociales se diluyen (lo cual incluye que te des un poco de lache a ti mismo cuando te recuerdas hablando de “polvorón”), y la simpatía que te pudiera producir un ex concursante ya no es un factor con mucho peso a la hora de escuchar su música. ‘OT’ queda ahora como un escaparate enorme donde aprovechar la oportunidad es bastante más difícil de lo que se pueda pensar… pero Paul parece haberlo hecho.

‘Spawnpoint’ pretende ser un adelanto de ‘Reboot’, que llegará en 2025, y es un poco híbrido entre EP y largo tanto por salir en formato físico (13 de diciembre) como por tener 11 canciones (en realidad son 8, al ser 3 de ellas interludios). El cantante lo considera “prólogo de mi primer gran proyecto”, y la producción vuelve a estar a su cargo, con colaboraciones puntuales como las ya conocidas de Fresquito & Mango en ‘DÓNDE’ o KIDDO y Gio Producer en ‘Alondra’, sumándose ahora Lex C. Su faceta gamer hace aparición tanto en la estructura del EP y esos interludios/niveles de videojuego narrados por Elisa Waves, como en el propio título.

Un personaje comienza en ese «spawnpoint» cuando empieza el juego, pero también cuando le matan y vuelve a empezar, algo bastante común en juegos donde tienes que morir varias veces para cogerle el truco y saber cómo pasar al siguiente nivel. Muriendo en el intento. Aunque sea joven, Paul no ha salido de la nada, y, como ocurría también con Chica Sobresalto, él llevaba un tiempo sacando canciones, por lo que titular esto “spawnpoint” no es solo un guiño. Es una declaración de intenciones respecto al carácter de un EP que empieza con esas tres canciones que publicó antes de entrar en ‘OT’, y que aguantan, sobre todo ‘Lola’, bastante bien al lado del resto.

La meta-historia continúa con dos covers que no son la sesión de Milo J ni ‘Pa enamorar’ de Paula Cendejas (quizás sus mejores actuaciones en el concurso, final aparte), sino versiones de dos tótems como Estopa y Rocío Jurado. En ‘Me quedaré’, Paul vuelve a demostrar su habilidad para hacer suya una canción conocida y llevarla a un terreno distinto, convirtiéndola incluso en mejor que la original. Y esto nos lleva a la polémica de este disco.

Hay que tenerlos cuadraos para atreverse con una canción “inversionable”: ¿quién va a defender ‘Punto de partida’ mejor que Rocío Jurado? La única respuesta podría ser Mónica Naranjo, y ella misma es consciente de que la respuesta no es segura. El acercamiento de Paul a la que es quizás la mejor canción del repertorio de Jurado ha recibido hate desde el primer bolo donde se escuchó. ¿Estamos ante un sacrilegio? Pues, según lo que entendamos como tal, sí… y, a la vez, es un momentazo. Es un tema con el que Paul puede lucirse porque requiere de un punto de exceso y teatralidad que se le da genial (de hecho, en mi opinión se habría beneficiado de ir más arriba aún, ¿quizás en los directos?).

Los sonidos por los que el cantante lleva estas versiones casan muy bien con sus temas propios post-OT, desde el single ‘DÓNDE’ hasta los más recientes ‘esc’ y ‘Alondra’, con un punto más urbano que no sabemos si continuará en ese debut largo, ya que el granadino ha declarado estar escuchando mucho The Alan Parsons Project y rock de los 70 en general. Pero en la misma entrevista pone como colaboradores soñados a Tyler The Creator y Rosalía. Es un misterio cómo cristalizará la mezcla de todos estos conceptos, pero ‘Spawnpoint’ confirma algo de Paul que es tremendamente importante en un artista: sus ideas pueden ser a veces acertadas y otras no, pero siempre son interesantes. Con esto en mente, su carrera (y sus directos) va a darnos muchas alegrías tanto ahora como a largo plazo.