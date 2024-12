SZA sueña despierta en la flotante ‘Kitchen’

SZA se ha propuesto este año redefinir el concepto de álbum deluxe. La edición ampliada de ‘SOS‘, su disco de 2022, publicada este viernes, en las últimas horas del día, no incluye cuatro bonus tracks para contentar a los fans. En su lugar, es un nuevo disco de 15 cortes que se añade al original. En total, sumando temas nuevos y viejos, «LANA» llega a las 38 pistas.

Entre los temas incluidos en «LANA» se incluyen ‘Drive‘ y ‘Crybaby’, lanzados juntos en un único videoclip protagonizado por Ben Stiller. También está ’30 for 30′ con Kendrick Lamar, tema que ya supera el millón de escuchas en Spotify.

Otro de los temas destacados de «LANA» es ‘Kitchen’, el tema que samplea ‘Voyage to Atlantis‘ de los Isley Brothers. Es la Canción Del Día para hoy domingo.

‘Voyage to Atlantis’ ha sido sampleada decenas de veces por artistas de R&B y hip-hop como Jay-Z y R. Kelly en ‘It Ain’t Personal, Ja Rule en ‘Daddy’s Little Baby’ o Trina en ‘I’ll Always’. Su sonido sensual, flotante y ensoñador sigue inspirando nuevas composiciones.

En ‘Kitchen’, SZA utiliza la base de batería, guitarra eléctrica, bajo, teclado y sintetizador de ‘Voyage to Atlantis’ sin alterarla demasiado. Solana, sobre todo, añade una preciosa melodía vocal que parece flotar en el aire, mano a mano con la música de los Isley Brothers. La letra, sin embargo, es agridulce: SZA ha roto con una persona que ha «abusado» de ella, pero no puede evitar echarla de menos. SZA recuerda los momentos en que «cantaban y bailaban» en la cocina, momentos que le hacen «pensar en perdonarle». En ‘Kitchen’, SZA se regodea en el bonito recuerdo de esa relación, pero no olvida lo malo.