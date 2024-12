LaBlackie / La Favorita

Marina Neumann AKA LaBlackie sacó ‘Rodeo’ en plena pandemia, pero realmente empezamos a conocerla con ‘Costilla de raxet’ en 2022, y poco a poco se ha ido haciendo un hueco que dio un salto de gigante este año con su fichaje por Universal, y con la publicación de ‘La Favorita’, su primer largo. Explica Marina que el título viene porque “desde pequeña me he sentido que soy la favorita en muchos aspectos, he sentido que muchas cosas que yo he deseado o he querido que me pasasen, han acabado pasando”. Podemos pensar que algo de magia hay, teniendo en cuenta que llegar sin padrinos y sin pasta hasta donde ha llegado es toda una proeza. Pero solo hace falta escuchar un par de canciones para darse cuenta de que, a la vez, sería alucinante que no lo hubiese conseguido.

El talento de LaBlackie queda claro a medida que va avanzando el tracklist de un disco que puede ser el mejor debut urbano del año. Ella cita como referentes a Beyoncé, La Zowi (a quien manda un hola (y adiós) nada más empezar con ‘Blessd’), Rihanna o City Girls, pero también a las strippers estadounidenses Blac Chyna y Bernice Burgos, influyéndole todas a la hora de entregar temazos como ‘Facecard’, donde habla de llevar “Louis Putón” y rima Vuitton con Decathlon. El humor y no tomarse a sí misma demasiado en serio (salvo cuando hay que hacerlo) sienta genial a canciones como ésta, o como la colaboración con Villano Antillano ‘MAREMOTO’. “En verdad soy catfish, soy mejor que en la pic (…) salta en mi toto como puenting”, dice LaBlackie para luego unirse a Lavillana con el lapidario “ellos son las putas y nosotras pimpin’”.

Hay varias colaboraciones en el disco, siendo quizás ‘Spice Girls’ la mejor, o desde luego la que tiene el mejor verso invitado (“mi puta es una diosa / la miro, me queo tontito” suelta WE$T DUBAI), pero también destaca la unión con DEVA (antes D’Valentina) en ‘You Can’t Sit with Us’ o Israel B en ‘Muévete’, producida por LOWLIGHT. Pero no le hacen falta invitados, y, si tienes dudas al respecto, ‘Violence‘ es la mejor manera de despejártelas. Si no tuviésemos ya el top de canciones del año, la garra de esta canción entraría fijo.

Junto al mencionado LOWLIGHT, LaBlackie cuenta en la producción con Taiko (colaborador de Bad Bunny o Karol G) en el cierre con la más personal ‘Cuando Llega’, pero también con Blackthoven, BIGLA, FREDVIL, Josh025, Puche y el mencionado LOWLIGHT. Además, repite con Flavio Rodríguez y Groove2070. Con todos ellos, la de Barcelona arma una producción que es otro de los puntos fuertes del disco, como podemos ver en ‘Oh Uau’, que podría ser de la primera Bad Gyal (por cierto, “[NOMBRE]” no es uno de los productores del álbum, como aparece indicado, aparentemente por despiste, en la nota de prensa de Universal).

En definitiva, ‘La Favorita’ supone la confirmación del talento que ya podía intuirse de LaBlackie, y sirve como aviso a la industria de que quizás hay que estar más atentos a lo realmente auténtico en lugar de intentar crearlo ad hoc. Y, siguiendo con lo que hablaba Marina sobre manifestar, estamos bastante seguros de que también se aplicará a lo que viene a partir de ahora, y a su segundo disco. Porque, aunque cueste creerlo, esto es solo su primer disco.