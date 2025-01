Alpaca Sports / Another Day

Tanto se agradece que el sello Elefant haya ido renovando su propuesta, hacia talentos tan diferentes como PUTOCHINOMARICÓN o Rebe, como que de vez en cuando nos deleite con un homenaje a sus orígenes. El nuevo disco de Alpaca Sports es un recuerdo del sonido de los inicios de este sello en los años 90, los tiempos en que descubríamos a grupos como Saint Etienne o en España, La Casa Azul. Ya que Alpaca Sports son suecos, hablemos de Club 8, Le Sport o Lo-fi-fnk, muy en especial de los primeros.

El grupo de Andreas Jonsson, Amanda Åkerman y Lisle Mitnik lleva en activo desde la década pasada, y donde otros habrían tirado la toalla desanimados por un mundo en el que todo parece que sean streams y «likes» en las redes sociales, ellos continúan donde lo dejaron con ‘From Paris With Love’, tan lejos como en 2018.

El lapso entre disco y disco se explica por cambios de ciudad, ciertos problemas de salud y la pérdida de algunos de sus seres queridos. Una tristeza que no se manifiesta en estas melodías que resultan tan alegres como ‘Always On My Mind’, que no es una versión de Pet Shop Boys sino un dulce caramelo de electropop con punteo y subida de medio tono; o la promesa de autoconvencimiento ‘Tomorrow I’ll Be Fine’, a caballo entre el pop 60’s y el jangle pop de los 80.

La pena les ha llevado a intentar construir un álbum conceptual sobre el cambio, no tan conseguido en ese objetivo. Aquí predominan letras de desamor, tan evidentes como «DJ, pon la canción que logre que ella se vuelva a enamorar de mí» (‘Waiting for the Right Time’) o «por qué siempre me rompes el corazón» (‘Break My Heart’). Las únicas pequeñas sorpresa en medio de este álbum de armonías sesenteras y celebración del indie pop de todos los tiempos es la producción de las voces corales en ‘Tonight’ -una delicia- o esas guitarras que parecen tocadas por la mano del mago Nile Rodgers en ‘Slipping Through My Fingertips’.

Lo que ocurre es que todo lo que tocan Alpaca Sports, con la producción de Ian Catt, es una monada. ‘If Tomorrow Comes’, dispuesta al final, es una de las composiciones que mejor lo emplifican. Ahí ya no están hablando de amor, ni de nada en particular salvo la imposibilidad de salvar el mundo de lo que venga, da igual si hablamos de «París, Londres, Nueva York o Tokio». Y da igual dónde estés, que Alpaca Sports saben crear una cápsula del tiempo donde recordar lo que era la independencia de verdad.