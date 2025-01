La batalla legal de NewJeans por sus derechos laborales

Continúa la disputa legal entre NewJeans y su sello. Esta semana, NewJeans ha declarado que no tiene «ninguna intención» de volver a trabajar con ADOR, el sello discográfico que lanzó su carrera en 2022 y al cual el quinteto surcoreano acusa de maltrato y de violación de sus obligaciones contractuales. Además, NewJeans ha comunicado que busca nuevo nombre y ha instado a sus seguidores -los «Bunnies»- a crear uno.

NewJeans acusa a ADOR de haber «descuidado su obligación de protegerlas» por maltrato hacia ellas y hacia su equipo, y por haber destituido de su cargo a la ex directora ejecutiva del sello, Min Hee-Jin, quien además es la creadora y directora artística de NewJeans.

Se trata de una de las mayores disputas legales de la historia del k-pop, un auténtico infierno de acusaciones y contraacusaciones que no parece tener fin. En un lado se encuentran NewJeans y su creadora, Min Hee-Jin. En el otro, ADOR, su discográfica, y HYBE, su empresa matriz, la cual acoge seis sellos discográficos en total.

Se sabe que la industria del k-pop opera a través de sistemas multi-discográficos, y Min Hee-Jin ha sido una figura clave en la creación de otros famosos grupos nacidos dentro de esta industria, como Girls’ Generation y f(x). HYBE, anteriormente conocida como Big Hit Entertainment, es la empresa detrás de BTS y, además de ser una discográfica, también desempeña funciones como agencia de talentos y gestión de eventos, entre otras.

El origen de la disputa entre NewJeans y ADOR se halla en un primer desencuentro entre Min Hee-Jin y HYBE. En abril de 2024, Min Hee-Jin acusó a HYBE de «menospreciar» el éxito de NewJeans al presuntamente plagiar el concepto de NewJeans para la creación de un grupo de chicas posterior, ILLIT, firmado en otro sello de HYBE, Belift Lab. Por su lado, ADOR señaló a Min Hee-Jin por supuestamente intentar tomar el control de ADOR y por tanto de su único grupo representado, NewJeans. Min-Jee Hin negó la acusación indicando que era imposible que ella tomase el control de ADOR porque únicamente poseía el 20% de sus acciones. En mayo, Belift Lab demandó a Min Hee-Jin por difamación, negando las acusaciones de plagio vertidas por la empresaria.

En un comunicado, Min Hee-Jin manifestaba su sorpresa ante la acusación de ADOR, argumentando que no entendía por qué sus intentos de proteger los logros artísticos de NewJeans eran interpretados por ADOR como una amenaza de usurpación.

La batalla legal de NewJeans y ADOR dura ya meses. De hecho, el grupo -formado por Minji, Hanni, Danielle, Haerin y Hyein- no publica nueva música desde junio de 2024: entonces se editaron los singles ‘Supernatural‘ y ‘Right Now‘ junto a sus respectivas versiones instrumentales.

En agosto de 2024, HYBE destituyó a Min Hee-Jin como directora ejecutiva de ADOR. Min fue nombrada directora interna del sello en septiembre, pero renunció a su puesto en noviembre de ese año acusando a HYBE de incumplimiento de contrato. En protesta, NewJeans -siempre del lado de Min- ofreció una rueda de prensa en la que amenazó a ADOR con abandonar el sello si Min no era reinstaurada en su puesto. El grupo daba a ADOR 14 días para «rectificar sus graves incumplimientos de contrato». Ante la falta de respuesta, el 29 de noviembre, NewJeans comunicó mediante una rueda de prensa de emergencia la rescisión de su contrato con ADOR y la finalización de sus obligaciones laborales con el sello. En contestación, ADOR declaró que NewJeans no podía terminar unilateralmente su contrato y que su vínculo laboral con el sello seguía en pie.

La batalla legal de NewJeans está relacionada con su gestión y control artístico, pero sobre todo se enmarca en una defensa de sus derechos laborales. En particular, una integrante de NewJeans, Hanni, ha acusado a HYBE de acoso laboral. Y, en colectivo, NewJeans ha acusado a HYBE y ADOR de «malos tratos no solo hacia nosotras sino también hacia nuestro equipo» y de «incontables obstáculos y contradicciones, mala comunicación de forma deliberada y manipulación en diversas áreas». Además, ha señalado la «obsesión» de ADOR con «ganar dinero» a toda costa, en detrimento de su salud mental, y ha criticado su desprecio del arte y su falta de ética laboral.

Desde diciembre, NewJeans se comunica con sus fans a través de una cuenta de Instagram independiente, «jeanzforfree«. A través de esta cuenta, NewJeans comparte novedades sobre su situación legal. En una de sus últimas publicaciones, el grupo insta a sus fans a proponer un nuevo nombre temporal para la banda mientras su embrollo legal continúa. Esperan poder seguir trabajando mano a mano con Min Hee-Jin y lanzar nueva música en 2025.

Una de las consecuencias de la disputa legal entre NewJeans y ADOR es la ausencia de nueva música por parte de la banda. Esto es una mala noticia para el pop, ya que NewJeans es una de las mejores exportaciones del k-pop, si no la mejor. Pocas bandas han exhibido su gusto por las producciones inspiradas en el pop de los 90 y los 2000, y sus canciones, como ‘Super Shy‘, ‘OMG‘ o ‘Attention’, además de haber sido enormes éxitos comerciales, han recibido elogios de los medios especializados.