«Eres mi música, eres mi inspiración, cantaré durante horas, y escribiré un álbum sobre ti». Esta franqueza marca el camino del tercer álbum de la cantautora Anna B Savage, ‘You & i Are Earth’. «Eres mi música» es una expresión poética extraída del irlandés, «Mo Cheol Thú», que se usa para expresar afecto hacia la persona amada, y que titula una de las pistas incluidas en este disco.

Es un trabajo contento, feliz y tranquilo este ‘You & i are Earth’, porque, en él, Anna B Savage -quien se dio a conocer teloneando a Father John Misty– cuenta que se ha enamorado y ha echado raíces. En Irlanda, para más señas, siendo ella de Londres. A la ciudad de ‘Donegal’, Anna dedica una de las canciones destacadas de este trabajo producido por John ‘Spud’ Murph, valiéndose de un delicado tejido de guitarras acústicas, baterías y dulces percusiones.

A Savage le ha inspirado particularmente la naturaleza de Irlanda, en concreto su «musgo», citado en varias pistas, y la instrumentación de guitarras, cuerdas y vientos exhibe una textura igual de húmeda y tierna que la de esta curiosa planta. Las canciones, modestas y acogedoras, no necesitan sofisticarse en los arreglos. El sonido del mar se cuela en la mezcla de la preciosa primera pista, ‘Talk to Me’, y el mugido de gaviotas introduce ‘Lighthouse’, otra de esas canciones que utilizan el símbolo del faro como metáfora del hogar, de ese lugar al que acudimos a refugiarnos.

De este enfoque naturalista, Anna B Savage extrae curiosos conceptos como el que construye ‘Agnes’, en la que narra una sesión de terapia desde el punto de vista de una persona que en realidad es una planta siendo sembrada. ‘You & i Are Earth’ es -no cabe duda- el álbum más folk de su carrera, incluso desde su mismo título, sacado de una bonita expresión grabada en un plato en el siglo XVI, muy popular en redes durante los últimos años. Un disco publicado en 2019, de Vanessa Rossetto, ya se titulaba así.

Pero tiene especial gracia otra perspectiva, más sincera y biográfica: la de pistas como ‘I Reach You in My Sleep’, en la que Savage cruza sus dos realidades, la íntima y la de personaje público. Aquí, da con una frase que, si se me permite decirlo, habría gustado mucho escribir a Taylor Swift: «Valoras tu privacidad, y nunca me buscas en Google, espero que no te importe estar con una escritora como yo». Quédate con quien te dedique un disco tan bonito como este.