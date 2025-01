El Oscar de Karla Sofía Gascón no parece garantizado después de que haya salido a la luz una serie de mensajes abiertamente racistas e islamófobos que la protagonista de ‘Emilia Pérez‘ publicó en su cuenta de X entre los años 2016 y 2021, en los que atacaba al islam y utilizaba términos racistas y despectivos para describir a la población musulmana asentada en España, como «putos moros», según recoge El País. También cuestionaba el movimiento Black Lives Matter, llamaba a George Floyd «drogata estafador», se burlaba de la «vacuna china» de la covid e incluso ponía en tela de juicio la deriva inclusiva de los Oscar, premios a los que ahora ella está nominada.

La escritora Sarah Hagi ha sacado a la luz estos mensajes en su cuenta de X, atónita por que siguieran publicados tras la nominación de Sofía Gascón a los Oscar (los mensajes han sido borrados después de que medios nacionales e internacionales se hayan hecho eco de ellos).

Karla Sofía Gascón ha pedido disculpas por sus palabras a través de Netflix, que distribuye ‘Emilia Pérez’ en Estados Unidos: «Quiero reconocer la conversación en torno a mis publicaciones anteriores en las redes sociales que han causado dolor” “Como miembro de una comunidad marginada, conozco muy bien este sufrimiento y lamento profundamente haber causado dolor. Toda mi vida he luchado por un mundo mejor. Creo que la luz siempre triunfará sobre la oscuridad”.

Los mensajes de Karla Sofía Gascón atacaban particularmente al islam. Uno de ellos decía: “Cuántas veces más la historia tendrá que expulsar a los moros de España… todavía no nos hemos dado cuenta de lo que significa esta amenaza de civilizaciones que constantemente ataca a la libertad y coherencia del individuo. No se trata de racismo, se trata del islam”. “El mayor atraso de derechos está en el islamismo”, señalaba otro mensaje. Y en otro se podía leer: “Cada vez que voy a recoger a mi hija al colegio hay más hembras con el pelo tapado y el faldón hasta los talones. Lo mismo el año que viene en vez de inglés tenemos que dar árabe… y un cordero”.

Sobre la covid, Sofía Gascón escribía: “La vacuna china, aparte del chip obligatorio, viene con dos rollitos de primavera, un gato que mueve la mano, 2 flores de plástico, un farolillo desplegable, 3 líneas de teléfono y un euro para tu primera compra controlada”.

En otro mensaje, Sofía Gascón puntualizaba sobre el movimiento Black Lives Matter: «Realmente creo que a muy pocos les importó nunca George Floyd, un drogata estafador, pero su muerte ha servido para volver a poner de manifiesto que hay quienes todavía consideran a los negros monos sin derechos y quiénes consideran que la policía es asesina. Todos errados».

Y, sobre la inclusión de los Oscar, la actriz apuntaba: “Cada vez más los Oscar se parecen a una entrega de cine independiente y reivindicativo, no sabía si estaba viendo un festival afrokoreano, una manifestación Blacklivesmatter o el 8M. Aparte una gala fea fea. Les faltó darle un premio al corto de mi primo, que es cojo”.

La campaña de ‘Emilia Pérez’ encadena una polémica con otra. Solo esta semana, Karla Sofía Gascón ha sido noticia por sugerir que el equipo de Fernanda Torres, actriz brasileña y compañera de reparto de Sofía Gascón en ‘Emilia Pérez’, estaba haciendo campaña en contra de Sofía Gascón en redes sociales para desprestigiar su trabajo en la película. «Creo que es una mujer maravillosa, aparte de una actriz increíble. Lo que no me gusta es que haya un equipo de redes sociales que trabaja alrededor de estas personas intentando demeritar el trabajo de otras, como es el mío, o el de la película, porque eso no lleva a ningún sitio. Para resaltar el trabajo de una persona no necesitas hundir el de los demás», argumentaba Sofía Gascón.

Karla Sofía Gascón ha hecho historia al convertirse en la primera actriz abiertamente trans en recibir una nominación al Oscar. Es historia española, además, pues ella es de Madrid. ¿Pero corre peligro su nominación? Como recoge El País, la Academia pide a los intérpretes nominados que cuiden sus comunicaciones públicas, evitando compartir “información falsa o errónea de una película, actuación o logro”. Según los expertos, las palabras de Sofía Gascón no suponen una violación del código de Hollywood, pero sí le «complican» su carrera hacia el Oscar, ya de por sí muy competitiva. Sarah Hagi, sobre sus hallazgos, ha bromeado: «Mi trabajo aquí está hecho. De nada, Demi Moore».