Cleo Sol / Gentlewoman

La experiencia humana puede llegar a ser muy compleja, pero en realidad, todo acaba por reducirse a los mismos grandes temas recurrentes: el amor, la familia, la fe. En su quinto álbum en solitario, la vocalista de SAULT vuelve a ejercer de profeta, enviando mensajes gratificantes y convenciendo al oyente de que todo va a salir bien al final si se es fiel a uno mismo. ‘Gentlewoman’ sigue la estela de sus anteriores trabajos, y como todo ellos, está cargado de emoción soterrada, de una calma que abraza y protege.

En la portada, Cleo Sol aparece en la oscuridad al lado de una puerta abierta, por donde se escapa la luz: una imagen que captura no solo el mensaje esperanzador que lanza, sino también el efecto que su propia música consigue. Las primeras notas de piano de ‘I Only Look to You’ son como si un cielo encapotado se abriera. La dulzura de su poderosa voz inunda una composición minimalista en la que se dirige a dios, con el corazón lleno tras sentirse al fin en paz consigo misma. La producción de Inflo, su marido y colaborador frecuente, ofrece a la cantante un espacio privilegiado para desplegar su calidez, envolviéndola en sutiles arreglos atmosféricos. Aunque en ocasiones haya muchos elementos en las canciones, la sensación nunca es abrumadora ni explosiva, sino más bien como si Cleo Sol estuviera cantándote directamente al oído.

- Publicidad -

En ‘Sweet Thing’ hay coros, percusiones, metales y cuerdas, y sin embargo, no hay ningún momento en el que la instrumentación quite protagonismo a la voz. En el álbum, igual que en el catálogo de la cantante, todo es elegante, clásico, delicado. A medio camino entre el neo-soul y el R&B, canciones como ‘Gentlewoman’ destacan por la depuración en la producción y unas melodías seductoras. Más recargada e igual de efectiva es ‘Imagine’, un suculento festín para los oídos, con capas y capas de instrumentos, reverb y una interpretación vocal que quita el hipo.

Sin ningún interés por la inmediatez, Cleo Sol e Inflo construyen un trabajo que no depende de ganchos fáciles y que se engrandece en los pequeños detalles. Pese a lo que pueda parecer en una primera toma de contacto, la paleta sonora que manejan está lejos de ser unidimensional. Es una colección de canciones compacta y cohesiva, pero también variada.

- Publicidad -

El gospel de ‘Let Me Cry’, en el que la artista defiende su derecho a expresar vulnerabilidad tras un día duro, es uno de los momentos más luminosos gracias a los melismas de su voz, los coros y la elegancia del piano. Tras ese momento de espiritualidad, ‘Family Ties’ baja las cosas a tierra con un sintetizador inquietante y una letra menos cristalina de lo que acostumbra. Aquí se retrata una discusión familiar cargada de rencillas: “En tu enfado me muestras donde yace tu lealtad”. Algo de esa decepción continúa en la espléndida ‘Their Smiles Are Not The Same’, todo un viaje que comienza con un simple patrón de percusión y acaba por convertirse en un imponente número en el que vuelve a aparecer el coro, al que se le junta una orquesta de violines, piano y guitarra eléctrica. Igual de grande se siente el R&B guitarrero de ‘All Because of Love’ que se extiende hasta los seis minutos.

En contraste con estas catarsis, ‘Honest Talk’ destaca por su simpleza instrumental, con tan solo una guitarra acústica y ligeros toques de piano. En su letra, Cleo Sol vuelve a su habitual filosofía positiva: “Nuestro amor es un lugar especial / superaremos cualquier cosa”. Otro gran acierto es cuando la artista apuesta por incorporar ritmos latinos a las composiciones. ‘Force of Love’ coquetea con la sensualidad del dancehall, dando lugar a uno de los momentos más pegadizos del proyecto. Mientras que la bossa nova de ‘Sentimental Love’ invoca con éxito a la mismísima Sade.

Con 15 canciones y superando la hora de duración, ‘Gentlewoman’ puede intimidar en un primer acercamiento, pero enseguida, la belleza de las composiciones, la producción exquisita y la portentosa técnica vocal de Cleo Sol ejercen un poder hechizante. Es un álbum épico y pausado, totalmente ajeno a cualquier moda o tendencia: música delicada y triunfal, hecha para perdurar en el tiempo.