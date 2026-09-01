The Linda Lindas / GOTTA GET OUT

Han pasado ya cinco años desde que The Linda Lindas tocaron su canción ‘Racist, Sexist Boy’ en la Biblioteca Pública de Los Ángeles. El vídeo se hizo inmediatamente viral, especialmente, porque en ese momento las integrantes tenían entre 10 y 16 años y su carisma en el escenario denotaba muchísima más experiencia. No es de extrañar, pues dos de ellas, las hermanas Lucia y Mila de la Garza se han criado en un ambiente de lo más musical: su padre es el ganador de dos Grammy Carlos de la Garza, productor habitual de Paramore e ingeniero de sonido para grupos como Wolf Alice, M83 o Jimmy Eat World. Y por supuesto, también lleva implicado desde el comienzo en la banda de sus hijas.

En su tercer disco, ‘GOTTA GET OUT’, vuelven a demostrar ser unas alumnas muy aplicadas del movimiento riot grrrl, aunque también amplían poco a poco sus horizontes sonoros, dando lugar a un trabajo ecléctico y cargado de energía, cuya mejor baza es la frescura que transmite. Por primera vez en su carrera, el proceso creativo ha sido totalmente colaborativo. En lugar de aportar cada una individualmente sus ideas y después juntarlas, todo ha sido planeado desde cero entre las cuatro integrantes.

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Como resultado, es el álbum que mejor nos muestra quiénes son The Linda Lindas. Con tres de ellas habiendo superado ya la mayoría de edad (la europea, no la estadounidense), se vislumbra una mayor seguridad en las posibilidades de su sonido, saliendo a veces del terreno estrictamente rock para aventurarse en texturas más electrónicas. El corte titular se abre con frenéticos sintetizadores, introduciendo un tono pop punk, que recuerda a los últimos Paramore. La enorme influencia que ejerce la banda de Hayley Williams en este disco se manifiesta además en que la propia cantante es la invitada en ‘Closer’. Un tema que es un auténtico regalo para todos aquellos que crecieron escuchando ‘Riot!’, ya que el registro vocal de Williams junto a la batería y la línea de bajo del estribillo evoca directamente a aquellos maravillosos años.

Este tipo de composiciones melódicas y nostálgicas benefician mucho a The Linda Lindas. En ‘I Could Be Wrong’, la tensión que aporta la guitarra eléctrica desemboca en un gran estribillo cantado con convicción por Bela Salazar. ‘Burning Out’ es un encantador corte indie-rock que destaca precisamente por esa facilidad que tienen para encontrar melodías pegadizas. Eloise Wong protagoniza ‘Okay’ con su voz rasgada, donde más allá de la instrumentación de bajo-guitarra-batería, se incorporan unos sintetizadores atmosféricos en la línea de The Cure.

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No todo funciona de manera tan efectiva. El álbum también cuenta con momentos que quedan en tierra de nadie, a punto de ser devorados por los puntos más álgidos. En ‘Helado de Limón’, muy influida por Le Tigre, cantan en español por primera vez. La producción es divertida, pero la interpretación vocal no transmite esa rebeldía que sugiere la letra. ‘Blood On Our Hands’ es un feroz alegato contra la administración de Trump, con versos tan potentes como “No me importa tu riqueza, no me importan tus evasiones de impuestos / No hay nada grande ni bello en un estado fascista”. Wong la interpreta con voz gutural, logrando un efecto agresivo, pero demasiado forzado para sostener la canción completa. Este registro funciona bastante mejor en ‘Break’, un interludio de poco más de un minuto.

Con todo, ‘GOTTA GET OUT’ es un álbum que tiene un sonido muy trabajado. Más de una decena de ingenieros han colaborado en cada canción, y el talento de la banda con sus respectivos instrumentos es evidente. En este tercer trabajo, suenan mejor que nunca y dejan claro que, con ayuda o sin ella, se han ganado por méritos propios un hueco en el punk actual.