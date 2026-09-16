Ibibio Sound Machine / Chopping Mountain

Llegados a su sexto álbum, Ibibio Sound Machine parecen plenamente confiados en su instinto. El colectivo de origen nigeriano asentado en Londres ha construido su sonido explorando conexiones entre el afrobeat, el soul, la música disco o el highlife, un estilo lustroso de guitarras y vientos que se propagó desde Ghana a Nigeria y otros lugares del África Occidental sobre todo desde los años 60.

‘Chopping Monday’ es el primer disco que produce el miembro del grupo Max Grunhard desde 2019, quizá porque se han dado cuenta de que no necesitaban trabajar con Hot Chip, como en ‘Electricity’ (2022), pues bastante tienen estos mismos con mantenerse en pie después de tantos años. Ni tampoco centrarse en la pista de baile con el descaro de ‘Pull the Rope’ (2024). Este álbum presenta una buena balanza entre su vertiente más orgánica y la más avanzada.

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La parte más electrónica está representada por el corte titular o ‘When You Want to Dance’, con ese poso más electro o housero. Pero en verdad el disco agradece mucho haberse construido a partir de jams en directo, «experimentos rítmicos y una interacción instintiva», desarrollada dentro de los propios Vanguard Studios de la banda, en el sur de Londres.

Eso explica el vigor con que suenan los instrumentos en grabaciones como ‘Burning in Lagos’ a lo largo de sus casi 7 minutos de introducción para este álbum. El saxo de Mac, la trompeta de Scott Baylis, el trombón de Daniel Hewson o la flauta y el clarinete bajo de Ben Hadwen producen los momentos más elogiados, pero también hay que destacar la sección rítmica o las líneas de guitarra, esenciales a lo largo de toda la secuencia.

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El gran banger de este álbum sería ‘Concept of Love’, de la misma manera que ‘Love’ representa su sonido más clásico y apegado a sus influencias de los 60. Temas como ‘Menso’ o ‘Kukuru’ exhiben sus raíces, mientras la voz de Eno Williams puede lucirse incluso más en la despedida trascendental de ‘River Don’t Rush’.

Hay una voluntad de promover la paz y el amor a lo largo de todo este álbum, que relaciona también mediante sus letras distintas partes del mundo. Algunas están en inglés, y otras en ibibio, la mengua materna de Williams. En ‘Burning in Lagos’ «arde la capital de Nigeria», como de otra manera «arde la noche en Londres». Quizá nunca adivinarías, por su texto, que ‘Return to Sender’ está inspirada en un accidente de tráfico en el que Eno sintió que el volante se le escapaba de las manos, pero sí hay algo purificador en su modo de cantar, en melodías, en producción y en títulos tan explícitos como ‘Give Me Peace’, que ha contado con la colaboración de Dele Sosimi, de Egypt 80, banda de Fela Kuti. Más de esto necesita el mundo.