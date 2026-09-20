Sports / Sports

Sports, el dúo de Oklahoma al que conocimos hace más de una década por éxitos de sonido indie pop como ‘You Are the Right One’ o soft pop como ‘Baby Baby’, ha decidido que su quinto álbum sea el primero homónimo y también el primero autoproducido. Quizá porque les servía para reintroducirse al público, también es el más pop.

Sports se las han apañado para crearlo solos en un estudio montado por ellos mismos en Tulsa, de donde son, aunque aclaran que el espacio en sí «no es autoproducido», sino que ya existía de antes.

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Aunque el disco incluye momentos orgánicos que recuerdan a los primeros años del grupo, como el exquisito ‘Don’t Forget About Me’, estamos ante todo ante un disco de pop-funky (‘My Superstar’) y rock electrónico (‘Nice 2 Meet Myself’) que priorirza las texturas de sintetizadores plasticosos, tan marcados como en ‘Jelly’, y también mucho Auto-Tune, como el que encontramos en la adorable ‘Magic Trick’, que incluye lo que parecen acordes de un sitar.

Hay un detalle minucioso en producción e instrumentación, en este caso también en la entrada de capas instrumentales de sintes o guitarras, y las melodías vocales son todo lo apegadas al falsete y agradables que siempre. Es el registro idóneo para cortes como el pegadizo disco-funky de ‘If You Want Me’, aunque llegados a cortes como ‘Stay Mad’ el sabor empieza a desvanecerse.

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Sports explican que, mientras creaban su álbum más contemporáneo, se preguntaban si podían tocar en arenas. En ese sentido, letras tan románticas como la de ‘Keep Falling in Love’ son tan accesibles como estereotipadas («one too many times we went down swinging / looking back at the phone but it’s not ringing»). Tampoco es que pretendieran hacer un álbum de letras. Aunque haya quien le encuentre cierta gracia a rimas como «you’re too busy drinking, sweet Juliet / don’t mean to be such a Capulet», este es un álbum para disfrutar del cuidado en composición, melodías e instrumentación; una agradable evolución de su propuesta.

SPORTS presentarán el álbum en España el 12 de noviembre en la Sala Changó de Madrid y el 13 de noviembre en Razzmatazz 2 de Barcelona