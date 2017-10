Lana del Rey / Born To Die – The Paradise Edition

Lo de Lana del Rey es admirable. En su transformación de figura de culto, encumbrada por medios indies y especializados con apenas un vídeo amateur de ‘Video Games’, a la figura icónica que es hoy, su música y su imagen han sufrido los más crueles vilipendios de muchos, con especial saña por parte de aquellos que babeaban con sus primeros movimientos. Pese a que por momentos parecía derrumbarse, finalmente se ha mantenido estoica durante todos estos meses, encajando los golpes con elegancia, sin moverse un ápice de su posición. Su marmórea expresión facial es una metáfora de su actitud. Solo por eso merece todo lo que ahora le está ocurriendo, cautivando a todo tipo de públicos y convirtiéndose en una anti-heroína (entre otras cosas, muchos acusan su propuesta de sexista y denigrante para la mujer) que planta cara a unas divas pop que se desviven con supuesta transgresión y mamarracherío para conseguir lo que Lizzy Grant hace con algo tan simple como evocar el devastado sueño americano y actualizar el glamour de las viejas estrellas de Hollywood. Lana del Rey, le pese a quien le pese, es una de las mujeres del 2012, y no solo desde el plano musical.

Por todo esto, está más que justificada una reedición de ‘Born To Die‘, un álbum que, aunque no lo es en realidad, ha supuesto su debut. Lejos de agotarse como la llama de una vela, Lana del Rey ha aplicado una inteligente estrategia de márketing con impactantes vídeos para ‘Born To Die‘, ‘Blue Jeans‘, ‘National Anthem‘ o ‘Summertime Sadness‘ que, además de reforzar su peculiar filosofía estética, han logrado hacer brillar esos temas, desbaratando los argumentos de los que sostenían que este disco era apenas sus singles previos con mucho relleno. Los meses han ayudado a asentar incluso sus canciones más dudosas y hoy, escuchado de nuevo, no reculamos ni un ápice cuando afirmábamos que estábamos, no solo ante uno de los discos del año, sino ante uno de esos discos que perduran en la memoria colectiva por su poder icónico.

Pero además, esta reedición merece la pena porque Lana no se ha limitado a rellenar un segundo cd con descartes, remezclas y mierdas varias, empaquetado con unas fotos bonitas y mucho oro (de esto sí hay). ‘The Paradise Edition’ incluye lo que ya se conoce como ‘Paradise EP’, un mini-álbum con seis nuevas canciones (más la adaptación del mítico ‘Blue Velvet‘ grabado como parte de su campaña publicitaria en H&M, y ‘Yayo‘, una recuperación de su viejo repertorio como Lizzy Grant) que constituyen un notable epílogo a ‘Born To Die’. Compuesto y producido en su gran mayoría por el mismo equipo del álbum (Emile Haynie, Rick Nowels, Tim Larcombe, Justin Parker…), canciones como ‘Ride‘ (producida por el afamado Rick Rubin), ‘American’, ‘Bel Air‘, ‘Cola’ (la de la célebre línea sobre el supuesto sabor de su vulva) vuelven a triunfar en su magnética mixtura de hip hop, cuidadas ambientaciones, angelicales arreglos clásicos (que evocan directamente a ese paraíso que titula el disco) y notables ganchos.

La fórmula es la misma (incluso autoplagian muchos efectos y trucos) pero no ha perdido su poder en absoluto, si bien es incluso reforzada por una nueva perspectiva más oscura y misteriosa en canciones como ‘Body Electric’ (cuyo título y letra son un homenaje a la figura de Walt Whitman, una insospechada influencia), ‘Gods & Monsters’ o la mencionada ‘Yayo’. El ambiente crepuscular de ‘Paradise’ no deja lugar a canciones luminosas o descaradas como ‘Diet Mountain Dew’ u ‘Off To The Races’. Quizá quepa achacarle la falta de singles tan incontestables como ‘Video Games’ o ‘Blue Jeans’ que le aportaran una mayor entidad como obra pero, considerado como un complemento de ‘Born To Die’, no podía ser más redondo. Ahora solo queda que nos convenza en directo.

Calificación: 8/10(CD1) y 7,6/10 (CD2)

Lo mejor del CD2: ‘American’, ‘Cola’, ‘Bel Air’, ‘Ride’, ‘Body Electric’.

Te gustará si te gusta: el pop comercial de calidad, Marilyn Monroe, Nancy Sinatra.

Escúchalo: Deezer