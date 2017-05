Roosevelt / Roosevelt

El pop electrónico de los 80 está tan integrado en el panorama musical actual que su “revival” dosmilero prácticamente representa un género en sí mismo. El último abanderado de este sonido es el alemán Marius Lauber, más conocido como Roosevelt, que el año pasado actuaba en Primavera Club y acaba de debutar en Greco-Roman, el sello de Joe Goddard de Hot Chip, con un disco que es pura brillantina ochentera perfecto para fans tanto del italo disco clásico de Savage, Fun Fun, Spagna y compañía como de los últimos discos de M83, La Roux, Kisses, Miami Horror o Poolside. Esto significa que estamos ante una obra de ritmos tan bailables como sugerentes, melodías eufóricas y cálidas que van al grano, paisajes sintéticos translucientes y melodiosos y letras sobre amor y hedonismo que parecen la banda sonora perfecta para una “pool party”. La seductora ‘Wait Up’ es un ejemplo de lo bien que se desenvuelve Roosevelt en una canción de disco clásico, mientras ‘Night Moves’ encapsula en cinco minutos el concepto sonoro de un álbum más entregado a la noche que a las evocadoras vistas del verano californiano (se nota que Lauber es DJ). Por su parte, ‘Moving On’ refleja el talento de Roosevelt para manejar diferentes texturas analógicas y la llanestadios ‘Heart’ es tan Hi-NRG (y casi tan buena) como una canción de Modern Talking. Si bien no todas las pistas mantienen el nivel -‘Hold On’ y ‘Sea’ son poco memorables, mientras el disco con bongos de ‘Colours’ funciona mejor en el contexto del álbum que fuera-, Roosevelt ha hallado un álbum debut prometedor y con bastante “replay value”. Ojo, por cierto, a ‘Fever’, que no por aparecer hacia el final es menos buena: un corte electropop que abre sus brazos al mundo con euforia y un enorme anhelo de libertad. De las mejores de un disco que nos recuerda que el “revival” ochentero sigue produciendo buenos discos en 2016.

Calificación: 6,9/10

Lo mejor: ‘Wait Up’, ‘Night Moves’, ‘Heart’, ‘Fever’

Te gustará si te gusta: M83, La Roux, Miami Horror, Kisses

Escúchalo: Spotify

Cómpralo: Amazon