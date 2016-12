Little Mix / Glory Days

Después del tremendo éxito de ‘Work from Home’ de Fifth Harmony en Youtube, donde ha sido el vídeo más visto del año, Little Mix debería aprovechar que su nuevo disco, ‘Glory Days’, que sucede al exitoso aunque regulero ‘Get Weird’, contiene varios hits potenciales para hacer vídeos igual de buenos, porque el de ‘Shout Out to My Ex’ no es especialmente memorable (la canción, eso sí, es un éxito). Solo un grupo como el formado por Leigh-Anne Pinnock, Jade Thirlwall, Perrie Edwards y Jesy Nelson (en orden de aparición en la portada) podría recuperar el arte de los videoclips más fantasiosos de los últimos 90 y primeros 2000 en el estilo de Spice Girls ahora que no se hacen buenos vídeos para hitazos estilo ‘Work’ o ‘Cheap Thrills’ o ahora que directamente no se hacen vídeos para hitazos, como sabe Drake muy bien, y canciones como el single ‘Touch’, que contiene un ritmo dancehall perfecto para las pistas actuales y un estribillo melódico armonizado que se pega a la primera, se prestan bastante a ello. También lo hace, por supuesto, la mejor canción del disco, ‘You Gotta Not’, un número con estribillazo que fusiona ritmos caribeños con vientos festivos y que ha co-escrito una inspirada Meghan Trainor, o el cuco número girl-group de ‘Oops’ junto al cantante con el nombre más feo del momento, Charlie Puth. ‘F.U.’ es otro corte retro compuesto expertamente para el que podría hacerse un buen vídeo. No necesitamos clips, por el contrario, para cortes como ‘Power’, de fórmula muy trillada a lo Jack Ü, o el llenapistas de turno ‘Nothing Else Matters’, pero ojo porque ‘Glory Days’ contiene una variedad de buenas canciones y producciones, también en el estilo de Janet (‘Private Show’) o el tropical house más suavecito (‘No More Sad Songs’) que entretienen sin pretensiones. Un poco de tijera y tendríamos un disco de pop comercial de lo mejores del año.

Calificación: 6,1/10

Lo mejor: ‘Shout Out to My Ex’, ‘Touch’, ‘You Gotta Not’, ‘F.U.’, ‘Oops’, ‘No More Sad Songs’

Te gustará si te gusta: lo que ha sonado en radio en 2016

Escúchalo: Spotify

Cómpralo: Amazon