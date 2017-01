The Killers muestran el sonido “más heavy” de su nuevo disco

Las fechas de la gira anunciada por The Killers este año, que incluye el BBK Live Festival de Bilbao (abonos disponibles aquí) como única parada en nuestro país, insinuaban que podría haber un nuevo disco del grupo de Las Vegas. Según confirmó Brandon Flowers en una entrevista con la revista británica Q publicada hace días, la banda comenzó a grabar el disco el pasado mes de septiembre, con el veterano Jacknife Lee en la producción.

Aunque por el momento no hay fecha prevista de edición, Flowers sí ofreció diversos detalles sobre el mismo, como algunos títulos de canciones que estarán en el sucesor de ‘Battle Born‘ (publicado en el ya lejano 2012). ‘Rut’, ‘Run for Cover’ (un tema rescatado de la era ‘Day & Age’) o ‘Tyson vs Douglas’, sobre un combate de boxeo que se le quedó grabado a Flowers. El vocalista también habla del sonido de esas canciones: “Hay momentos que parecen los más heavies que hayamos hecho nunca. No es que seamos los más heavies, pero tienen una [gran] precisión, debido a nuestra experiencia”.

Y, a modo de muestra, en las últimas horas el grupo ha ofrecido un pequeño teaser de ese sonido. Ha sido en un anuncio que la banda ha hecho para promocionar un show que realizará dentro de la programación veraniega del Hyde Park londinense, el día 8 de julio. Acompañados por personajes típicos de su ciudad, como una vedette, un prestidigitador o un imitador de Elvis, en el clip podemos escuchar de fondo lo que parece la intro de una nueva canción, con una guitarra funk y un bajo muy saturado, que podría coincidir con las palabras de Brandon.

En los últimos meses, la actividad del grupo se había limitado a reeditar por su 10º aniversario el incomprendido, según ellos, ‘Sam’s Town’, y publicar un disco recopilatorio con los villancicos que han ido ofreciendo en los últimos años.