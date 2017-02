Se acaba el pop: el single de The Chainsmokers con Coldplay existe

Mientras parte del mundo trata de encontrar una explicación lógica al éxito de The Chainsmokers, cuando incluso los Grammy ha reconocido al grupo como posible revelación del año a pesar de las pésimas críticas que cosecha, el dúo de productores estadounidense formado por Drew Taggart y Alex Pall continúa forrándose con dos canciones en el top 10 americano, ‘Closer’ (top 7) y ‘Paris’ (top 10).

Pero el grupo tiene un nuevo as bajo la manga este 2017: un single con Coldplay. Como informa NME, por error -o no- Spotify ha publicado el anuncio de un nuevo tema de The Chainsmokers con el grupo de Chris Martin titulado ‘Something Just Like This’, lo que sugiere que el tema podría llegar este mismo viernes a las plataformas de streaming. La portada del single sería la ilustración de un niño disfrazado de superhéroe nocturno.

Aunque esta noticia llega hoy a varios medios, el grupo adelantó este single ya en septiembre, cuando publicó varios vídeos con Martin grabando esta canción en el estudio. Por el “teaser”, suena a éxito seguro, aunque no tenemos tan claro que el tema vaya a contentar a los fans de Coldplay tanto como a los fans de The Chainsmokers.

Supuestamente Coldplay publica nuevo EP este año, ‘Kaleidoscope’, después de un exitoso año con su largo anterior, del que se desprendieron éxitos como ‘Adventure of a Lifetime’ o ‘Hymn of the Weekend’.