Loreen se hace un Sia en Melodifestivalen, pero no logra el pase a la final

Anoche se celebró la última semifinal nacional sueca, conocida como Melodifestivalen. Loreen, ganadora en 2012 con ‘Euphoria’, era una de las últimas 7 aspirantes y presentó un tema oscurete llamado ‘Statements’ con una sombría pero lucida puesta en escena, en su línea. La canción, cuya letra tiene algo más que una doble lectura política, se representó con una bandera blanca, si bien lo más llamativo fue el puntazo Sia / Maddie de toda la puesta en escena.

‘Statements’ comenzó con una niña haciendo el playback de la voz de Loreen, y terminó centrado en la vejez añadiendo más interpretaciones al tema. Con todo, Loreen no fue una de las dos clasificadas para la final, aunque tampoco fue de las eliminadas. ‘Statements’ irá a una repesca de la que podría lograr el pase definitivo, si bien, si ni siquiera ha ganado en una semifinal, bajan sus posibilidades.

Los clasificados fueron Jon Henrik Fjällgren feat. Aninia con la étnica ‘En värld full av strider (Vearelde gusnie jeenh vigkieh)’ y Wiktoria con la festiva ‘As I Lay Me Down’.

Podéis seguir la actualidad eurovisiva en nuestro foro de Eurovisión, donde podéis encontrar opiniones tan interesantes como la de vdesantos (“Mi teoría es: la gente ha estado ultrapendiente de su actuación y no de votar, y otro tanto habrá pensado que para qué votarla si se sabía que pasaba a la final. Eso, o que en ese país se les ha ido la olla”) o Summy (“Loreen le da mucho al porrito me da a mí. A mí tanto la actuación como la canción me han dado bastante igual.”).