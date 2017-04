Liam Gallagher se ríe de Damon Albarn y Noel recordando el dúo de Bowie y Jagger

Vulture ha publicado un amplísimo reportaje sobre el disco de Gorillaz que sale hoy que incluye una entrevista con Damon Albarn (de verdad, no de mentira), así como con varios colaboradores del álbum. Noel Gallagher, por ejemplo, habla largo y tendido sobre cómo surgió su participación en ‘We Got the Power’, indicando que primero hizo una sesión de 4 horas, después una segunda y que solo se enteró en el último momento de que cantaría Jehnny Beth de Savages. La canción habla de tener el poder para amarse mutuamente y Albarn decidió que dos hombres de mediana edad no eran los adecuados para cantar una canción sobre esta temática. Noel quedó muy sorprendido de que la canción fuera tan profundamente acortada, pero le gustó el estribillo. También cuenta qué frase es suya.

La entrevista está llena de curiosidades, pero todos los titulares los está acaparando la parte en la que hablan de Liam Gallagher. Aunque Noel y Damon hayan hecho las paces continúa dando titulares la que fue una de las guerras más monumentales del pop de los 90: la de Blur contra Oasis. La revista Vulture recuerda que a Liam le gustó el último disco de Blur, pero Damon no se fía un pelo: “Por supuesto, nadie ha preguntado a Liam todavía lo que piensa de la canción. Sin duda tendrá un comentario ingenioso que hacer sobre cuán gilipollas somos”. Cuando le preguntan, Noel dice sobre su hermano: “Escucha, a nadie le importa una mierda la opinión de Liam sobre nada”.

Y sí, Liam Gallagher ha tenido un comentario que hacer al respecto. Su respuesta en Twitter ha sido algo parecido a: “Ese capullo de Blur y el pringado número 1 de Oasis tienen que avergonzarse porque no han hecho precisamente ‘Dancing in the Street’ como pretendían”, y añade: “Ese idiota de Blur ha convertido a Noel Gallagher en una nenaza, pero creedme, la próxima vez que le vea, habrá guerra”.

¿Cuál ha sido el ingenio? ¿El insulto con connotaciones sexistas? No, gracias. Pero el recuerdo al dúo de Mick Jagger y Bowie no ha estado nada mal…

Os recordamos que Liam Gallagher presenta su primer disco en el FIB, por lo que su single en solitario ha de ser inminente.