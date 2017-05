Portadón para el nuevo disco de Shakira, que incluye ‘La bicicleta’ y ‘Chantaje’ y sale en dos semanas

Shakira ha anunciado su nuevo disco y parece que volverá a ser tan extraño como sus trabajos anteriores. Para empezar se titula ‘El dorado’ -como la mítica ciudad colombiana- y esta es su curiosa portada. ¿Alguien identificaría ‘Chantaje’ con esto? Porque la canción viene en ‘El dorado’, por cierto, que también incluye ‘La bicicleta’ con Carlos Vives y ‘Me enamoré’, su último single “mira qué cosa bonita, qué boca más redondita, me gusta esa barbita”. El disco sale el 26 de mayo, esto es, en dos semanas.

¿Ha abandonado Shakira completamente el concepto de “dirección” artística en la era del streaming y las playlists?Ojo, el disco tendrá bachata, reggaetón y un “vallenato desesperado”: de momento será coherente con su aproximación a los estilos tradicionales latinos. Pero por sonido, por su producción, por sus arreglos, en definitiva, por su “dirección” artística, pocos dirían que ‘Me enamoré’, ‘Déjà vu’ con Prince Royce, ‘Comme moi’ con Black M y ‘Chantaje’ con Maluma pertenecen al mismo disco y mucho menos a un disco con esa portada. Sí, Shakira se ha vuelto a superar y nos tiene, de nuevo, completamente fascinados.

‘La bicicleta’ como ‘Chantaje’ fueron dos de las canciones del verano en España el año pasado y en varios países latinos. De momento ni ‘Me enamoré’ ni ‘Comme moi’ ni ‘Deja vu’ han logrado igualar su éxito, pero conociendo a Shakira, ‘El dorado’ ha de tener un as en la manga guardado para el caluroso estío que nos espera. ¿Será ‘Trap’, su nueva colaboración con Maluma?

‘El dorado’:

01 Me Enamore

02 Nada

03 Chantaje (ft. Maluma)

04 When A Woman

05 Amarillo

06 Perro Fiel (ft. Nicky Jam)

07 Trap (ft. Maluma)

08 Comme Moi (ft. Black M)

09 Coconut Tree

10 La Bicicleta (ft. Carlos Vives)

11 Deja Vu (ft. Prince Royce)

12 What We Said (ft. MAGIC!)*

13 Toneladas