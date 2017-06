Hit de ayer: ‘Comment te dire adieu’ de Françoise Hardy

A principios de 1968 Françoise Hardy, en busca de canciones para su noveno álbum, escuchó en las oficinas de una editorial musical un tema de pop orquestal que le enamoró completamente, escrito por Jack Gold y titulado ‘It’s Hard to Say Goodbye’. Entusiasmada, no paró hasta conseguir grabar una versión en francés de la canción, registrada originalmente por la cantante Margareth Whiting dos años antes. Dicha versión, mucho más lánguida, poco tenía que ver con el arreglo original de Gold, que se puede oír en su posterior edición del 69, una versión al más puro estilo de voces y trompeta de la orquesta de Herb Alpert, tan en boga por aquellos años. La propia Hardy insistió al grabarla con la orquesta de Jean-Pierre Sabar en no cambiar prácticamente ni un solo detalle.

El giro genial de la historia vino a la hora de adaptar la letra, tarea que con gran inspiración encomendó al gran Serge Gainsbourg. Quien, salvo por el título, pasó bastante de complicarse con una adaptación literal; es hasta plausible sospechar que se pusiera directamente a idear algo sin ni siquiera mirar la letra original (bastante poco memorable, por cierto). Su re-creación ha quedado para los anales de la historia de las letras (musicadas) como otra genialidad lingüística del mejor letrista francés del la era moderna, una historia de rechazo amoroso magistralmente cosida mediante una serie de rimas internas con la sílaba “ex”, a veces como final de palabra (“mi corazón de silex arde rápido / tu corazón de pyrex es antillamas”), a veces rompiéndola completamente por la mitad (“necesito que me ex… pliques mejor / cómo decirte adiós”).

Gracias a esa cesura que quiebra las palabras lo que inicialmente seguramente nació como un mero alarde daba lugar a una serie de pausas que dotaban a la canción de una inesperada tensión, lo que en la voz eternamente melancólica de La Divina sonaba a expresión entrecortada de inseguridad (“pero yo preferiría una ex… plicación”). Un acierto mayúsculo, quizá casual. Del recurso “novelty” a la excelencia, ese camino tan difícil y tan gainsbourguiano.



La propina por la colaboración con Gainsbourg llegó cuando Serge le escribió durante las sesiones de grabación su canción ‘Lánamour’, que acabó siendo parte del mismo álbum. ‘Comment te dire adieu’ fue un éxito mundial y hoy en día sigue siendo una de las canciones más reconocibles de la Hardy.

Para los conocedores de la original, recomiendo mi versión favorita: a dúo con Jane Birkin en su especial televisivo ‘Numéro Un’ de 1968. Su interpretación, acompañadas tan sólo por un fenomenal piano Wurlitzer, es como un diálogo cantado acerca del Alex de la canción. Rebautizada ‘Comment lui dire adieu’, su versión desnuda la canción para mostrar cómo una brillantísima melodía aguanta desde el arreglo más complejo hasta el más esquemático.

