La Bien Querida & Vitalic: “Siempre quise hacer una canción en español, pero no sabía si tendría los cojones”

Hoy se ha estrenado oficialmente una colaboración a priori insólita que descubríamos esta semana: la de la artista española La Bien Querida, con cuatro álbumes de personalísimo pop a sus espaldas, y el productor francés de música electrónica Vitalic. Con motivo del lanzamiento de este ‘Tú conmigo’ que nos fascinó desde la primera escucha, hemos podido realizar algunas preguntas tanto a Ana Fernández-Villaverde como a Pascal Arbez-Nicolas sobre el origen, el desarrollo y el resultado de este inesperado encuentro. Vitalic ha publicado hace un par de meses el notable ‘Voyager‘, y La Bien Querida acaba de anunciar la próxima edición de su quinto largo, ‘Fuego’.

¿Cómo y por qué surge la idea de trabajar conjuntamente?

La Bien Querida: Alex Ferrer nos puso en contacto. Me comentó Alex que Pascal buscaba una voz de chica que cantara en castellano, le propuso varias opciones y le gustó la mía. La verdad es que cuando me llamó Alex me impactó un poco la idea, pero al mismo tiempo me pareció emocionante. He colaborado con muchos grupos, pero todos nacionales y de música pop-rock.

Vitalic: Grabé ‘Voyager’ con Alex Ferrer en Barcelona. Por entonces, le conté que tenía la fantasía de hacer una canción en español, pero que no sabía si tendría los “cojones” [Ndr: escrito tal cual en su respuesta en inglés] para hacerlo realmente porque sería demasiado diferente del concepto de Vitalic. Alex me dio algunas ideas sobre posibles cantantes y para mí la de La Bien Querida fue la voz que estaba buscando.

¿Erais especialmente fans el uno del otro? ¿Conocíais anteriormente la obra de cada uno?

LBQ: No escucho mucha música electrónica, me sonaba su nombre pero no le ubicaba. Cuando me embarqué en el proyecto y acepté la propuesta, se lo comenté a mis amigos, a Luis Calvo [Ndr: de su sello, Elefant Records], y comencé a descubrirle, a escuchar sus trabajos y a emocionarme con su música, me di cuenta que todo el mundo le conocía muchísimo menos yo.

V: Había oído su nombre, pero la primera vez que la escuché fue cuando Alex me introdujo en su trabajo, el pasado verano.

¿Cuál ha sido el método de trabajo que habéis empleado? ¿Ha sido todo el proceso a distancia u os habéis encontrado en un estudio?

LBQ: Por desgracia hemos trabajado desde la distancia. Me pasó la canción, le grabé una referencia y de ahí fuimos modelándola juntos a golpe de email.

V: Por desgracia no hemos podido conocernsos. Le envié una demo muy básica y hablamos sobre la canción. Acordamos la temática, las letas, y la atmósfera general. Ella me envió un borrador y la mayor parte de ello ya estaba ahí. No fue tan rápido acabar la canción, de todas formas –me tomé mi tiempo–. Fue un gran placer trabajar en la canción porque su voz en su material muy agradable. Espero que podamos hacer otra canción encontrándonos en París.

¿Por qué se te ocurrió hacer algo distinto de tu canción ‘El viaje’ [Ndr: el tema que abre ‘Voyager’, en el que se basa ‘Tú conmigo’]? ¿Creías que estaba algo infrautilizada en su primera versión?

V: Originalmente, ‘El viaje’ era una llamada telefónica que hice para mis amigos, como una broma. Pero tenía en mente que un día podría hacer [con ella] una canción completa con una cantante española.

Ya se ha comentado el punto Jeanette que adquiere la canción con tu intervención. ¿Estás de acuerdo?

LBQ: Si, además Pascal buscaba eso, le molaba mucho Jeanette y quería una voz similar, por eso le gusté.

¿La letra y la línea vocal son enteramente tuyas? ¿En qué te inspiraste para escribirla?

LBQ: Sí, Pascal me dio algunas pautas sobre la temática. En esta canción hablo sobre las sensaciones que siente la gente a la que le gusta mucho viajar por viajar que, por cierto, no es mi caso. A mí me gusta mucho viajar cuando tengo algo que hacer en ese sito al que voy y sobre todo me gusta muchísimo viajar con la imaginación. Y luego, como suelo hacer con mis canciones, la llevé al “tú y yo”.

El sintetizador que lleva el peso en la canción tiene un evocador aire 70s, no tan frecuente a lo largo de tu carrera, Pascal. ¿De dónde sale?

V: El concepto de la llamada telefónica era sobre un jingle televisivo de los 70, cuando todo se hacía con sintetizadores porque era la gran novedad. Así que seguí el concepto original, que era también la idea tras todo ‘Voyager’.

Ana, la música electrónica no te es en absoluto ajena, pero tus colaboraciones externas habían sido hasta ahora más bien próximas al rock. ¿Qué debe tener un tema o artista para que aceptes aportar tu voz o parte de la composición?

LBQ: Me sorprendió tanto la proposición… Me dio morbo, no sé… Me pareció un reto, me hizo mucha ilusión. La verdad es que, como está en mi naturaleza ser un poco pesimista, cada email que le mandaba con un boceto o una idea, siempre pensaba “ya verás, me va a contestar que lo deje, que mejor no, que se lo ha pensado y que no le encajo”… Pero ocurría todo lo contrario, siempre me contestaba muy positivo, alegre, contento, animándome todo el tiempo y dándome seguridad. Ha sido todo un placer para mi.

¿Recuerdas qué pensaste la primera vez que escuchaste la toma de Ana sobre la canción? ¿Qué sentiste?

V: Me acuerdo: me enamoré. Cuando ella canta, te toca directamente al corazón. Hay algo relativo a tu infancia, tus recuerdos soleados que te alcanza instantáneamente.