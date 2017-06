The Killers bromean sobre su teórico declive en un concierto sorpresa en Glastonbury

En las primeras horas de ayer domingo, un rumor recorría la Internet: The Killers tocarían un show sorpresa en Glastonbury. ¿Seguro? ¿Dónde? ¿Cómo? Más tarde todo se hizo realidad. El grupo de Las Vegas actuaba en la carpa que homenajea al célebre locutor y descubridor musical John Peel, ofreciendo un set tan corto como generoso con sus singles: ‘When You Were Young’, ‘Human’, ‘Somebody Told Me’, ‘Spaceman’, ‘Smile Like You Mean It’, ‘Indie Rock ’n Roll’, ‘Runaways’, ‘Mr. Brightside’…

Obviamente, este escenario estaba claramente infradimensionado para el grupo y, pese a las invitaciones de la organización de abstenerse a intentar verlos la gente se extendía, como se puede observar en algunos vídeos, alrededor de la macrotienda de campaña para escuchar sin ver a Brandon Flowers y los suyos. El frontman del grupo, de hecho, tuvo bastante gracia al recordar que no era su primera vez en este escenario reservado a propuestas más minoritarias. Según reporta NME, Flowers presentó su actuación diciendo “dicen que tocas en el Escenario John Peel dos veces en tu vida, una cuando estás en ascenso y otra cuando estás en declive. Es un placer estar aquí de nuevo”.

The Killers, en realidad, siguen siendo capaces de encabezar cualquier festival europeo como, de hecho, estarán haciendo los próximos días en Finlandia, Suecia, Serbia… y en el Bilbao BBK Live de nuestro país, junto a Depeche Mode, Die Antwoord, Phoenix o Fleet Foxes, entre otros muchos. Además, están ya avanzando algunas de las nuevas canciones que contendrá su próximo disco, como ‘Run For Cover’ o el single ‘The Man’, que sonó en este concierto de ayer domingo en Somerset.