10 hits improbables del Orgullo Gay 2017

Además de los hits obvios del Orgullo están los himnos alternativos que NO sonarán en las carrozas de Madrid aunque deberían. Os proponemos 10, desde el hit house perdido de Katy Perry hasta el carrusel onírico de Perfume Genius pasando por el R&B acuático de Syd y hits recientes de iconos gay recién llegados como Lorde o, ejem, C. Tangana.

Halsey, Lauren Jauregui / Strangers

Uno de los temas clave de ‘hopeless fountain kingdom’ es una historia de amor protagonizada por dos mujeres bisexuales como son Halsey y Lauren Jauregui de Fifth Harmony. Un himno a la bisexualidad que ya hacía falta en el pop y que es probablemente la mejor canción de Halsey hasta la fecha.



Perfume Genius / Just Like Love

El carrusel pop de Perfume Genius en ‘Just Like Love’ es pura fantasía. Mike Hadreas se la dedica al niño que un día fue y que se disfrazaba con faldas y bailaba en su casa y era la persona más feliz del mundo. Hadreas advierte que la vida se complica después, pero que hay que persistir y seguir siempre siendo uno mismo.



The xx / On Hold

2017 ha sido el año en que Romy de The xx ha anunciado su compromiso con la diseñadora Hannah Marshall, conque su Orgullo va a ser especial. ‘On Hold’ no es la canción que cantarán en su boda, pero sí el gran himno que ha publicado The xx este año, ya un clásico: “when and where did we go cold? / I thought I had you on hold”.



Syd / All About Me

Tarde o temprano la sedosa voz de Syd iba a necesitar su propio espacio en un disco en solitario y este ha llegado este año en forma de ‘Fin’, un trabajo que no solo es una obra elegante de hip-hop y R&B contemporáneo sino que además sirve para dar presentarnos a un icono lésbico, de los que no hay tantos en el R&B, por lo menos fuera del armario.



The Drums / Blood Under My Belt

La gran canción que ha presentado ‘Abysmal Thoughts’ nos presenta a un Jonny Pierce dispuesto a cambiar por amor: “sé que te he hecho año, pero te amo, todavía te amo”. Y lo hace evocando un pasado de momentos sublimes y efímeros: “te dejaste la camiseta bajo la cama que solíamos compartir / y la puse sobre mi cara”.



C. Tangana / Pop Ur Pussy

C. Tangana se une a la causa del Orgullo con un vídeo realizado por El Palomar en el que da visibilidad a personajes andróginos y transgénero para defender “la libertad de género y sexual”. Destaca por supuesto también la canción, una hermosa oda al coito hetero o lésbico, de seductora melodía.



Bad Gyal / Nicest Cocky

El dancehall lento de Bad Gyal en ‘Nicest Cocky’ ha dado a la barcelonesa su mejor vídeo hasta la fecha, en el que destaca la escena de ella perreando en un párking. Su mejor canción no está tan claro, pues compite con otros temazos de su repertorio como ‘Jacaranda’ o por supuesto ‘PAI’.



Lorde / Sober

Uno de los adelantos de ‘Melodrama’ es un himno al éxtasis de juventud, a la euforia de un primer amor: “ni siquiera una pastilla puede igualar nuestra emoción, ¿qué haremos cuando estemos sobrios?” Volver a escuchar esta canción, por ejemplo.



Joe Crepúsculo / Pisciburguer

Crepus quiere “beber cerveza hasta perder el norte y recuperarlo con un buen chapuzón” en este pseudo-jangle electrónico contenido en su último disco, ‘Disco duro’, mucho más “duro” en el trato de sus sintetizadores de lo que sugiere el (siniestro) buen rollo de su melodía veraniega.



Katy Perry, Nicki Minaj / Swish Swish

‘Walking on Air’ era la canción más marica de Katy Perry hasta que llegó ‘Swish Swish’, una canción house de cabo a rabo que la autora de ‘Witness’ presentó en Saturday Night Live junto a un desfile de “drag queens” y otra serie de personajes “outsiders”. ‘Swish Swish’ no ha sido el hit que se esperaba, pero frases como “your game is tired, you should retire” tienen un punto RuPaul incuestionable.