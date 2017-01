Romy Madley Croft de The xx anuncia su compromiso con Hannah Marshall

A falta de 10 días de que su tercer álbum ‘I See You’ salga al mercado, una de sus tres líderes Romy Madley Croft ha anunciado su compromiso con su novia, la diseñadora y artista visual Hannah Marshall, a través de Instagram. “Anoche, una persona muy especial me hizo una pregunta muy hermosa y dije que sí”, escribía en esta red social, como recoge Pitchfork, al tiempo que incluía una foto de ambas dándose un beso. Hannah Marshall es conocida por haberse encargado del vestuario de gente como Florence + the Machine, Janet Jackson y Jessie Ware.

The xx presentan ‘I See You’ precedido de tres adelantos: ‘On Hold‘, un single oficial que ya ha sido añadido a las playlists más importantes de Europa, como Radio One en Reino Unido y la lista de Los 40 Principales en España (esta semana sube del 36 al 33); ‘I Dare You‘, la canción que decidían interpretar en vivo en Saturday Night Live; y ‘Say Something Loving‘, una composición con un sample de 1976 extraído del debut de Alessi Brothers, que se estrenaba ayer.

Os recordamos que la banda estará presentando ‘I See You’ en el Primavera Sound.