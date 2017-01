The xx samplean a Alessi Brothers en ‘Say Something Loving’

The xx han estrenado una tercera canción del disco que publican la semana que viene, el tercero de su carrera, ‘I See You’. Y cuando esperábamos que llegara a Spotify la versión de estudio de ‘I Dare You‘, el tema que hace unas semanas interpretaban en la tele junto al primer single oficial del álbum, ‘On Hold‘, el trío formado por Romy, Oliver y Jamie xx se ha sacado de la manga otra canción distinta, ‘Say Something Loving’, que será la segunda en la secuencia del álbum.

Hay patrones en común con respecto a ‘On Hold’: la electrónica de la producción de Jamie xx impregna la canción, empujándoles una vez más a los brazos de Everything But the Girl; la temática amorosa, en este caso cuando ya te habías olvidado de lo que era; y por último, la dependencia de un sample. Lo primero que se oye es un “before it slips away” que parece como entonado por Christine McVie, pero no. Eso sí, es algo coetáneo a Fleetwood Mac.

El sample por el que se han decantado esta vez The xx es el ‘Do You Feel It’ de Alessi Brothers, incluido en su disco de debut en 1976 ‘Alessi’. De hecho lo abría, resultando probablemente una influencia para los futuros of Montreal. Los gemelos, que por supuesto aquí aparecen adulterados, fueron sobre todo famosos por su contribución a la banda sonora de los ‘Cazafantasmas’ en 1984, ‘Savin’ The Day’.