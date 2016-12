“Amor y aceptación” en el lejano oeste tejano para ‘On Hold’ de The xx: ¿qué le conecta con los hermanos Coen?

The xx ha editado una de las canciones de 2016 para JENESAISPOP, ‘On Hold’, que esta semana es número 1 en nuestro top semanal por cuarta semana consecutiva. ‘On Hold’ es una canción de amor producida por Jamie xx e interpretada por Romy y Oliver que samplea ‘I Can’t Go for That’ de Hall & Oates y que nos habla de un amor que empieza a perecer. “Has encontrado una nueva estrella alrededor de la cual orbitar”, canta Oliver. “Creo que es demasiado pronto para que llamemos viejo este amor / ¿cuándo y dónde nos distanciamos? / pensé que te tenía a la espera”.

El vídeo de ‘On Hold’ también era de los que se recuerdan. Este retrata al trío y a un grupo de jóvenes durante un día normal en Marfa, un pueblo del lejano oeste de Texas donde The xx ha grabado parte de su nuevo disco, ‘I See You’, a la venta el 13 de enero. El grupo ha dicho que su intención con el vídeo era “reflejar el amor y la aceptación” que encontró en el pueblo, lo cual es refrescante, pues Texas es uno de los estados más conservadores de Estados Unidos. Este salió dos semanas después de la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. ¿Habría alguna intención política detrás?

La razón de la cuidada estética del videoclip es que este es obra del fotógrafo Alasdair McLellan, cuyo trabajo puedes ver en Instagram. McLellan captura en ‘On Hold’ la juventud de Marfa y su interacción con los componentes de The xx con planos limpios y coloridos y secuencias que muestran la amistad y el amor del pueblo durante un atardecer. Por supuesto hay conversaciones telefónicas en el vídeo en correspondencia con la letra de la canción.

Además de un enclave precioso para hacer videoclips, Marfa, que es un centro cultural de arte contemporáneo, también se ha explotado en el cine. La adaptación cinematográfica de ‘No es país para viejos’ de los hermanos Coen se grabó en este pueblo, así como el mayor trabajo fotográfico de ‘There Will Be Blood’ de Paul Thomas Anderson. Naturalmente, ‘Marfa Girl’ de Larry Clark también se grabó en Marfa. En cuanto a música, artistas como Edward Sharpe and the Magnetic Zeros o Diamond Rings han grabado vídeos allí.

Pero ‘On Hold’ guarda más conexiones con el arte además de las fotográficas. La canción es popular por su mencionado sample de ‘I Can’t Go for That’ de Hall & Oates, que esencialmente constituye su estribillo. Preguntado en Genius por el uso de The xx de su canción, Daryl Hall decía que “siempre es interesante escuchar lo que alguien hace con mis canciones”. “Cuando una canción está escrita, esta pertenece ya al mundo y puede ser interpretada de las formas que se quiera”, continuaba. “Siempre que se me pague, por supuesto. Divertíos y pagadme”. The xx también sabe lo que es ser sampleado.

‘On Hold’ es una canción de melodía nostálgica, interpretaciones serenas y producción paisajista que ha alcanzado por los pelos el top 40 británico (número 38) y esta semana aspira a entrar en la lista de Los 40 Principales, para indignación de algunos talifans. Una promesa brillante de ‘I See You’ y un nuevo ejemplo de por qué The xx es una de las mejores bandas de nuestro tiempo. También lo es la curiosa actuación en directo que el grupo hacía en Saturday Night Live, que tantos memes ha inspirado y con la que os dejamos: