Cómo juntar dos generaciones en un festival y que te salga bien

La generación de The Smiths y Los Planetas se juntó ayer en Murcia con la de La Paloma y Sen Senra, quedando ambas más que satisfechas. Con un cartel que oscilaba constantemente entre lo joven y lo no tan joven, Warm Up Festival presentó su sexta edición con un sold out absoluto en todos los abonos, tanto VIP como generales, y con un tiempo perfecto en el que el sol dio tregua a los 26.000 asistentes de la jornada.

Durante las primeras horas, las nuevas generaciones pudieron disfrutar de la eterna energía de La Paloma, que compartieron horario con el mismísimo Johnny Marr. Los de Tetuán dieron el show al que están acostumbrados todos sus seguidores: rápido, certero y furioso. “Tenemos que ir a toda hostia”, soltó Nico mientras repasaba con prisa los agradecimientos. Lo consiguieron. Todos pensábamos que iban a terminar con el himno de ’Bravo Murillo’, perfecto para despedir un set, pero les dio tiempo a meter otros dos temas para un final totalmente sing-along friendly. ‘Quejas célebres’ y ‘Palos’ se sucedieron entre la creciente euforia del público, que no paró de repetir los mantras de “Ya sé que no es para tanto” y “Quiero que me vuelvas a explicar lo que ha pasado” hasta que no quedó nadie en el escenario.

Al otro lado del recinto, costaba discernir quién estaba ahí por la esperanza de escuchar alguna canción de The Smiths en directo y quién por el propio repertorio de Johnny Marr. Juzgando por la intermitente energía de los presentes, la respuesta está clara. Pese a todo, Marr exhibió una energía muy jovial, y realmente parecía que le importaba lo que estaba haciendo. “Esto está yendo magníficamente”, soltó en un momento dado, justo antes de versionar (bastante fielmente) ‘The Passenger’. El tremendo solo de guitarra que se marcó fue uno de los muchos momentos en los que el británico lució su instrumento favorito. Y sí, todos aquellos asistentes que buscaban escuchar ‘This Charming Man’ o ‘There Is A Light That Never Goes Out’ en directo tuvieron lo que querían. Y de qué manera. Por un momento, The Smiths visitaron Murcia.

El mayor choque entre generaciones se produjo sobre las 21:30 de la noche, cuando se solaparon completamente el concierto de Rusowsky y el de Los Planetas. Surgieron dos festivales completamente diferentes, pero todo el mundo se sintió joven. Los que vieron a Rusowsky, porque es el sonido de su época (con un pie en el futuro). Los que vieron a Los Planetas, porque tuvieron 30 años menos durante una hora de concierto.

Se trataba del primer concierto especial de Los Planetas por el 30 aniversario de ‘Super 8’, de los tantos que tienen preparados para este verano. Me quedaron dos cosas claras, que los granadinos son capaces de convertir a un grupo de señores en adolescentes hormonados y que, si hubiesen surgido ahora, sus conciertos serían un pogo continuo. El sonido era un remolino de ruido, texturas y guitarras distorsionadas de una potencia pasmosa. Mirase donde mirase, no paraba de ver caras de ilusión y abrazos entre amigos con más de 30 años de amistad. La energía era contagiosa, incluso si la diferencia de edad me impedía sentir las mismas emociones. Lo mismo ocurría con la propia banda.

Pese a estar sumidos totalmente en la música, a veces J se encargaba de mandar un “especial recuerdo” a la formación original de la banda, completada con Paco Rodríguez y May, y de poner los pies en el suelo: “Estamos tocando canciones que escribimos Florent y yo hace 30 años”. Juntas todo con las nuevas visuales de Javier Aramburu y te queda una experiencia totalmente hipnótica. Es ese aspecto onírico del shoegaze que tanto se relaciona con el dream pop.

Ahora, dos cosas que debes saber si piensas ver a Los Planetas este verano:

– Tocan ‘Super 8’ de forma íntegra y exclusiva, desde ‘De Viaje’ hasta ‘Desorden’ (la cual J aseguró que estaban grabando justo cuando murió Kurt Cobain)

– No esperes ver a Eric en la batería, ya que le sustituye Roberto Escudero (trabajó con J en ‘Plena pausa’)

Sen Senra y Sleaford Mods tuvieron en común los bajos más profundos de la jornada. Despertó al público con un sonido de dron atronador que fue el preámbulo del mayor espectáculo de luces y sonido de este primer día, y eso que se trataba del escenario mediano. Especialmente emocionantes fueron ‘Da Igual Lo Que Opine La Gente’, con unas intensas luces rojas, verdes y azules que inundaban el escenario, y ‘Nos Dará Alas’, exhibidora de unas guitarras llenas de capas que nunca habían sonado tan bien. Senra se ha convertido en un imperdible de cualquier festival, ofreciendo una intensa experiencia sensorial con cada show. Sin embargo, a veces puede resultar demasiado ambicioso para su propio bien, poniéndoselo difícil a los técnicos de sonido a la hora de encontrar un hueco para cada sonido. Los de Nottingham fueron todo lo contrario. Williamson se dedicó a hacer lo suyo en el micro, mientras que Fearn se limitó a bailar por todo el escenario y a darle play a la instrumental de vez en cuando. Nada más, pero era suficiente.

Arde Bogotá jugaban en casa y fueron el único grupo que consiguió juntar a las dos generaciones de asistentes en el concierto más multitudinario del día. Esto ya es una constante. Veremos si Viva Suecia son capaces de superarlo. «Es una noche muy especial para nosotros por lo que significa este lugar», contó el vocalista Antonio García en un castellano perfecto. Aun estando en su casa, no hay ni rastro del acento. La potencia del directo ya es un hecho evidente e innegable, tanto en la inmensa cantidad de personas que consigue congregar como en el propio sonido, que se escuchaba perfectamente desde casi cualquier punto del recinto. Son el perfecto punto de unión entre la generación mayor y la pequeña, y una de las razones por las que el primer día del Warm Up ha funcionado tan bien.