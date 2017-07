Adiós a Martin Landau

El actor Martin Landau ha muerto este 15 de julio en Los Ángeles, a los 89 años. Ha confirmado la noticia su publicista Dick Guttman, que ha citado “complicaciones inesperadas” tras una visita hospitalaria. Landau ganó un Oscar en 1995 por su papel secundario en ‘Ed Wood’ de Tim Burton, donde interpretó a Bela Lugosi, pero ya era conocido por otros grandes papeles en el cine y la televisión como por su papel de Rufio en ‘Cleopatra’ o por su interpretación de agente Rollin Hand en la serie original de ‘Misión imposible’, que asumió entre 1966 y 1969 y le valdría el primero de los tres Globos de Oro de su carrera.

Landau nació en 1928 en Brooklyn y su primera incursión en el arte fue como ilustrador en New York Daily News, pero su pasión siempre fue la interpretación, que arrancó en el teatro y siguió después en la televisión. Antes de su icónico papel en ‘Misión imposible’, Landau actuó en ‘Con la muerte en los talones’ de Alfred Hitchcock y algunos de los papeles que no logró interpretar fueron casi tan icónicos como los que sí: él y no Leonard Nimoy iba a ser el verdadero Mr. Spock, aunque finalmente fue Nimoy quien asumiría el papel.

Durante los 70, Landau realizó papeles en ‘Ahora me llaman Sr. Tibbs’ o ‘Espacio: 1999’, pero fue en los 80 cuando su carrera empezó un ascenso inesperado. El actor ganó su segundo Globo de Oro por su papel en ‘Tucker: un hombre y un sueño’ de 1988, que le valió su segunda nominación a los Oscar, y fue nominado a otro Oscar al año siguiente por su interpretación secundaria en ‘Delitos y faltas’ de Woody Allen. Su tercer Globo de Oro llegaría por supuesto con su papel de Bela Lugosi, que recibió numerosos premios y alabanzas de la crítica.