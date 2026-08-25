Mon Laferte ha sido la última invitada del confesionario de Rosalía en México, en el que ha recordado todas las veces en las que le han llamado «intensa, dramática, exagerada» y «apasionada», pero no es eso de lo que están hablando sus fans. La artista chilenomexicana se encontraba en el aeropuerto de México cuando un chico le ha abordado con la idea de conseguir una firma. La respuesta de Laferte, que se negó, desató todo tipo de críticas.

En el vídeo, subido por el supuesto fan, se ve cómo este le pide una firma y Mon Laferte le pregunta por una canción que le guste de su último disco, ‘Femme Fatale Vol. 2’. Él no es capaz de nombrar el título de ningún tema, pero intenta ganarse a la artista recordando que «te traje hasta unas flores». Mon Laferte lo tuvo claro: «Un fan que viene a esperar al aeropuerto se sabe todas las canciones, pero gracias por las flores», dijo la artista mientras se iba.

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Aunque muchos empezaron a criticar a la artista, otros apoyaron su posición asegurando que el chico se dedicaba a revender firmas. Mon Laferte incluso se vio obligada a responder al tweet de un fan explicando toda la situación: «No entiendo por qué automáticamente Mon tiene que quedar como la villana solamente porque un fan no recibió la respuesta que esperaba», comentó el usuario. «Mi amor, estoy casi segura de que no era fan», aclaró la artista.

«¿Tú crees que alguien que va a esperar a su artista favorito al aeropuerto no conoce ninguna canción de sus últimos dos discos? Si me equivoco, está bien. Todos nos equivocamos. Pero más sabe el diablo por viejo que por diablo», escribió la artista en X.

No entiendo por qué automáticamente Mon tiene que quedar como la villana solamente porque un fan no recibió la respuesta que esperaba. — Gersa (@g0od_boy3) August 24, 2026

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Fan verdadero y periodista digno 💜 de veía desde lejos que este era su propósito y su fin pic.twitter.com/J0qsEAxnq1 — lulas 🇲🇽🧸✨ (@SUNSETDIVAA) August 25, 2026

El video del chico con Mon Laferte #monlaferte pic.twitter.com/KRbu21A9xR — omg (@omgekisde) August 24, 2026

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