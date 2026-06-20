Mon Laferte / Femme Fatale Vol. 2

Lo que cabría esperar de un disco que se presenta como una segunda parte de otro, es que fuera continuista de este, pero más allá de que en ambas portadas la cantante posa delante del mismo vehículo y de las letras de amor desgarrado marca de la casa, el sonido de ambos no puede ser más distinto. En el excelente ‘Femme Fatale’, Mon Laferte transportaba al oyente a un decadente tugurio donde el jazz y la canción melódica latinoamericana se daban de la mano y alcanzaban estribillos enormes para dejarse la voz (y la piel). En su secuela, la artista chilena, tal y como nos tiene acostumbrados, no ofrece más de lo mismo, sino que vuelve a dar otro giro estilístico, virando hacia el art pop y el rock alternativo.
En cualquier caso, ‘Femme Fatale Vol.2’ es inequívocamente un disco de Mon Laferte. En él encontramos, tanto como en cualquier otro de sus trabajos, su característica honestidad agresiva, historias de fracasos amorosos y pasiones de alto voltaje. La intensidad dramática sigue elevada a la máxima potencia, aunque en esta ocasión, se muestra de forma distinta: hay una apuesta por progresiones menos explosivas, que encuentran su clímax más sutilmente. Como en ‘No Le Regales Tu Corazón’, en la que Laferte narra diversos momentos de una relación a lo largo de nueve minutos de tensión atmosférica. Una rareza en su discografía, que se apoya en una guitarra eléctrica y desemboca en percusiones electrónicas.
Otro de los números más peculiares e inesperados es la rockera ‘Tal Vez Soy Yo el Problema’, una acelerada producción en la que la cantante llega hasta la voz gutural. Un registro más en un currículum espectacular: ¿hay algo que no sepa hacer vocalmente? Esas interpretaciones desgarradas son, sin duda, una de las grandes virtudes del álbum.
En este sentido, ‘A Pesar De Ti y De Mí’ es todo un torbellino que arrasa con todo: un baladón a piano (que posteriormente añade guitarras eléctricas) en el que Laferte, despechada, canta a ese amor imposible con un sentimiento que eriza la piel. De la misma manera que cuando su voz se eleva en la jazzística ‘Sunset Boulevard’ o cuando se mantiene delicada en ‘Es Tan Sabio Nuestro Amor’, una de las pocas canciones que no narran un conflicto pasional.
‘Femme Fatale Vol.2’ es tan vasto (con 20 canciones y casi una hora y cuarto de duración), que hay espacio para todo. Hasta para una colaboración en inglés con St. Vincent, ‘While I’ll Keep Writing Songs For You’, que pese a ser la única cantada en este idioma, no desentona en absoluto: las armonías vocales de ambas artistas logran una mezcla de sensibilidades realmente bella. Otro gran momento es la coda guitarrera de ‘Hello Monserrat’, donde Laferte se escribe una carta a sí misma y concluye que debe aprender a quererse.
‘Por La Gracia De Dios’ destaca en la larga secuencia por su producción oscura y sucia que transita por texturas trip hop y dream pop y donde a veces su voz puede recordar al tono único de la mismísima Björk. ‘Reino De Amor’ es otra fantástica canción dedicada a un amor pasado, que ya ha rehecho su vida, pero Laferte sigue pensando en la relación con nostalgia y cierto pesar.
El álbum está tan cargado que demanda una considerable atención del oyente. Es completamente inabarcable en una primera escucha, pero poco a poco, canciones que en una primera instancia podrían pasar inadvertidas como el pop rock melódico de ‘Quién Soy Yo Cuando No Estoy Contigo’ junto a GRTSCH o la enigmática ‘Racimos y Glaciares’ terminan encontrando un espacio más que justificado en la secuencia. Y es que, si algo queda claro, es que esta segunda entrega de ‘Femme Fatale’ no es en absoluto una colección de descartes que no entraron en ese trabajo, sino un proyecto muy sólido y con identidad propia.
Laferte deja para el final una de sus canciones más emotivas: ‘Gigante’, una preciosidad a piano que habla sobre la muerte reflexionando sobre la vida, y que está llena de versos memorables como “Hay tantas mujeres en mí / de todas me quedo conmigo”. Pero si hay uno que define toda la carrera de la cantante y que inunda sus canciones de principio a fin es “He odiado y amado hasta dolerme los huesos”. Cada corte ‘Femme Fatale Vol. 2’ es una evidencia de ello.