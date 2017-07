Broken Social Scene / Hug of Thunder

Definitivamente, 2017 es el año de los colectivos pop canadienses. Han sacado disco The New Pornographers, Arcade Fire llevan meses adelantando su próximo álbum y Broken Social Scene, el supergrupo liderado por Kevin Drew, retorna tras siete años de parón. Supongo que cuadrar agendas debe ser complicado, así que les perdonaremos este largo hiato. Especialmente porque los de Toronto han parido un discazo. Si ‘Forgiveness Rock Record’ era acuático, calmo, ‘Hug of Thunder’ es arrebatador, un retorno por todo lo alto. Como su propio título indica, es literalmente un “abrazo de trueno”; un apasionado muestrario de su pop comunitario y luminoso. Bien repleto de estribillos épicos, crescendos, himnos emocionantes, sobredosis instrumental, coros a cascoporro… Básicamente, de todo aquello que ansias en un disco de Broken Social Scene, perfectamente cristalizado en un puñado de canciones de las que-se-quedan-a-vivir-en-tu-cabeza.

Tras una introducción inocua, llega el auténtico arranque con ‘Halfway Home’, pura euforia pop con puente-subidón-redobles-de-tambor, metales irrumpiendo y estribillo comunitario explotando. Exorcizar el horror de los atentados de París en noviembre de 2015 fue uno de los motivos que impulsaron este nuevo disco, horror reflejado en este su primer single; impresiona el contraste entre su luminoso envoltorio y una letra que narra un ataque que destruye trágicamente un momento de felicidad. La tensión se rebaja un poco en ‘Protest Song’, que arranca con su adhesivo estribillo entonado por Emily Haines (Metric), enmarcado por deliciosas guitarras power pop. Sin duda, la canción con mayor regusto a The New Pornographers que, a su vez se encadena con la preciosa ‘Skyline’, una maravilla emocionante, repleta de anhelo, tras la que llega la veraniega ‘Stay Happy’, toda pizpireta (ay, ese ritmillo; ay, esos trombones), de la que se encarga Ariel Engle. ¡Si la pegadiza ‘Vanity Pail Kids’ es la canción “floja” de la primera mitad del álbum! Para paliarla, Feist abraza la homónima ‘Hug of Thunder’ y la nutre de un sofisticado sonido ochentas.

La segunda mitad de ‘Hug of Thunder’ se torna atmosférica, más melancólica, y declina un poco en comparación a su portentosa primera mitad. Aun así, cada uno de sus temas contiene un algo conmovedor… hasta que alcanzan una nueva cumbre en la dulce y susurrada ‘Please Take Me with You’, que remite a los The Radio Dept. de ‘Clinging to a Scheme’. El espíritu del grupo y el disco se refleja en su cierre, ‘Mouth Guards of the Apocalipsis’. Tras un inicio atemperado, emerge una erupción épica coronada por trompetas sí, apocalípticas; Drew canta: “Words of hope are a joke for the numb” (“las palabras de esperanza son una broma para los anestesiados”). Y, sin embargo, la canción no puede sonar más esperanzadora. ‘Hug of Thunder’ es un bálsamo de optimismo ante el peligro inminente y el terror que nos atenaza. Uno de esos discos creados para que te acompañen, te arropen. Para quemarlos.

Calificación: 8,2/10

Lo mejor: ‘Halfway Home’, ‘Protest Song’, ‘Skyline’, ‘Hug of Thunder’, ‘Please Take Me with You’

Te gustará si te gusta: The New Pornographers, Arcade Fire, Feist, The Radio Dept.

Escúchalo: Spotify