La canción del día: Miguel alumbra en ‘Now’ la injusticia de los centros de detención migratoria

Miguel ha publicado esta semana nuevo disco, ‘War & Leisure’, que como indica su título contiene canciones políticas y otras más distendidas sobre placer y amor, además de colaboraciones con Rick Ross o Kali Uchis. A los singles ‘Sky Walker’ y ‘Told You So’ se ha sumado ahora ‘Now’, la bonita balada de soul electrónico que cierra el álbum.

‘Now’ habla de la inmigración y no tarda en dirigirse directamente a Donald Trump en la primera frase, “jefe del mundo libre”, y a su famoso muro: “construye tus muros altos y amplios, haz todo lo que puedas para echarlos, pero eso no cambiará lo que son en su interior”. Más adelante, Miguel plantea al presidente de Estados Unidos una pregunta que no por simple es menos profunda: “¿deberíamos enseñar odio a nuestros hijos, perseguir a los inocentes y matarles de un tiro?”

Para ‘Now’, Miguel ha presentado un videoclip que documenta su visita al centro de detención migratoria High Desert, la mayor de California y que mantiene presos sobre todo a inmigrantes de Centroamérica, México y Haití. El vídeo incluye declaraciones de personas que han sido detenidas y una de ellas apunta: “¿cómo puede una persona estar detenida durante nueve años y cuatro meses? Eso no es una detención”.