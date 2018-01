Amaia Montero featuring Amaia Montero reivindica el derecho a tener 40 años en ‘Nacidos para creer’

Amaia Montero estrena hoy, como se había anunciado, ‘Nacidos para creer’, el single que presenta su nuevo single. La ex cantante de La Oreja de Van Gogh y única autora de canciones como ‘Puedes contar conmigo’ empieza fuerte en esta canción afirmando, después de que se escuche un balbuceo de bebé: “hay quien encuentra raro que a los 40 no esté casada / pocos me han desnudado / otros me hacen la cama”. Continúa: “otros juran que bebo / y que en persona no valgo nada / que hace 2 o 3 tallas que no entro en mis vaqueros”. Amaia, que hace tiempo afirmó que había dejado de beber, cumplía en agosto 41 años.

La canción responde en el estribillo: “Si tú no sabes nada de mí / ni dónde ni con quién ni cuándo”, conformando su ‘A quién le importa’ particular. La producción conjuga el ukelele veraniego y el rock suave del estribillo, si bien más variable es de nuevo la toma vocal, que parece esconder a varias cantantes a la vez, la infantil y nasal, la irreconocible a través de efectos extraños, y la cantante normal. Es como si hubiera al menos 3 Amaias Monteros entonando la canción en distintos momentos.

Benjamín Prado, amigo y co-autor de confianza actual, había hablado muy ampliamente sobre esta canción hace unos días, afirmando, entre otras cosas: “A quien al escuchar ‘Nacidos para creer’ no le den ganas de saltar, que cambie de zapatos y se ponga los bonitos, los de pisar fuerte y dejar huella. Porque esto no es sólo una canción: es un himno. O si lo prefieren, es una bomba, en el buen sentido de la palabra”.