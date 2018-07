Ariana Grande responde a la polémica por la broma sobre el ataque de Manchester de su prometido

En los últimos días ha re-surgido en internet una broma que Pete Davidson, cómico y prometido de Ariana Grande, realizó el pasado otoño durante un evento solidario por Puerto Rico sobre el ataque terrorista en Manchester de 2017, en el que murieron decenas de fans de Grande tras un concierto. Davidson bromeaba entonces con la enorme fama de Grande apuntando que “Britney Spears no sufrió un ataque terrorista en su concierto”. La razón por la que esta broma ha vuelto a salir a la superficie es debido a que Charlotte Hodgson, madre de una de las víctimas del ataque, la ha calificado como “asquerosa” en un medio británico.

Grande ha contestado a la polémica después que un usuario de Twitter haya expresado que no entiende por qué “sigue” con Pete Davidson. “Este tema ha sido muy duro y conflictivo para mi corazón”, ha escrito. “[Pete] usa la comedia para ayudar a la gente a sentirse mejor sobre las cosas tan horribles que pasan en el mundo. Todos nos enfrentamos a nuestros traumas de manera diferente. Yo por supuesto no encontré la broma graciosa. Fue hace meses y su intención nunca fue maliciosa, pero sí fue [una broma] desafortunada”.

Grande ha vuelto a la actualidad musical con un single, ‘No Tears Left to Cry’, dedicado de manera indirecta a sus fans fallecidos en la tragedia de Manchester, y que ha sido un gran éxito en todo el mundo. Es el sencillo principal de su nuevo álbum, ‘Sweetener’, que se publica el 17 de agosto y del que también se ha dado a conocer el single ‘The Light is Coming’ junto a Nicki Minaj.

this has been v tough & conflicting on my heart. he uses comedy to help ppl feel better ab how f-ed up things in this world are. we all deal w trauma differently. I of course didn’t find it funny. it was months ago & his intention wasn’t/ is never malicious but it was unfortunate

— Ariana Grande (@ArianaGrande) July 5, 2018