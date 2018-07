Ready for the Weekend: Mala Rodríguez, Years & Years, Christine and the Queens, Justin Timberlake, Damien Jurado, Invisible Harvey…

No hay duda que el lanzamiento destacado de este viernes 6 de julio -al menos en cuanto a singles- es ‘Gitanas’, el tema de regreso de Mala Rodríguez, del que hoy os hablamos más extensamente en nuestra sección “La canción del día”. Pero no es el único: Christine and the Queens ha publicado el segundo adelanto de su disco, ‘Doesn’t Matter’, en inglés y francés; Dellafuente y Justin Timberlake han sorprendido con sendas apuestas para el verano, ‘Me pelea’ y ‘Soulmate’, respectivamente, y Ana Guerra ha lanzado la que probablemente sí será una de las canciones del verano, ‘Ni la hora’, su colaboración con Juan Magán (ojo también a la de Pitbull, ‘Free Free Free’).

La semana ha sido generosa en singles. Salvador Sobral ha vuelto con la delicada ‘Cerca del mar’, Iggy Azalea con sus oscuras ‘Kream’ y Tokyo Snow Trip’, Francis and the Lights con la balada vocoderizada ‘Try Tho We Might To’, Poppy con una ‘Metal’ que no podría ser más Ladytron; Self Esteem (mitad de Slow Club y colaboradora de Django Django) con la gustosa ‘Wrestling’ ‘; Nicki Minaj con el sensual R&B de ‘Boo’d Up’, una canción en realidad de Ella Mai en la que también participa Quavo, y RAYE con un nuevo número tropical disfrutón titulado ‘Friends’. Por cierto, tras estrenarse en la web del colectivo PEOPLE, finalmente las canciones de Big Red Machine, el proyecto conjunto de Justin Vernon y Aaron Dessner, ya están en Spotify. Para el nuevo single de Azealia Banks habrá que esperar unos días.

El gran lanzamiento de la semana en cuanto a álbumes es por supuesto ‘Palo Santo’, el esperado nuevo disco de Years & Years, que llega aupado por el éxito en Reino Unido de ‘If You’re Over Me’. En nuestros foros están gustando otros temas como ‘Karma’, ‘Hallelulaj’ y ‘Rendezvous’. Damien Jurado publica hoy viernes también su nuevo álbum, ‘The Horizon Just Laughed’, de manera triste coincidiendo con la muerte de su colaborador Richard Swift. También Goldfrapp lanzan hoy la reedición de ‘Silver Eye’ con la cacareada colaboración de Dave Gahan y varios remixes y directos. Atención también a ‘No es justo que llegues ahora’, el segundo álbum de Invisible Harvey, el proyecto de Dimas Rodríguez de La Banda Municipal del Polo Norte, y al debut de la promesa del pop británico Tom Grennan, ‘Lightning Matches’.