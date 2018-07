Azealia Banks sigue en el camino del house con ‘Treasure Island’

Pese a que aseguró que esto sucedería el 13 de julio, esta madrugada Azealia Banks ha presentado un nuevo adelanto de ‘Fantasea II: The Second Wave’, el nuevo álbum/mixtape que publicará “muy pronto”. Eso dice la descripción del vídeo para el audio oficial de ‘Treasure Island’, un single que sucede al ya conocido ‘Anna Wintour’ y que musicalmente continúa por derroteros similares a aquel. Esto es, house noventero –produce, de nuevo, Cirkut– a chorro para que Banks demuestre su gran flow –salvo en un estribillo que ralentiza sus BPMs, dejando paso a su faceta “chanteuse”–.

Mientras esperamos que llegue a plataformas de streaming, “Araceli” ha compartido en Twitter otra novedad sobre este nuevo volumen en su discografía: la portada de su edición física (parece que la digital será diferente). Se trata de un dibujo naif de ella misma con forma de sirena (una figura ya ligada a la primera parte de ‘Fantasea’, que se incluirá en un doble CD con este nuevo disco). Un disco que, siguiendo las pistas dadas por ambas artistas en distintas redes sociales, podría incluir algún tipo de colaboración con la canadiense Grimes.

Dado que ‘Fantasea II: The Second Wave’ llegará “pronto”, cabe fantasear (LOL) con la idea de que uno de los primeros lugares del mundo donde presentará en directo (porque esta vez no vas a cancelar last minute, ¿verdad, Az?) sus canciones será en la próxima edición de Arenal Sound –del 31 de julio al 5 de agosto en Burriana (Castellón)– donde compartirá escenario con una selección tan ecléctica como Bad Bunny, Crystal Fighters, Steve Aoki, Dorian, La Raíz, Lost Frequencies, Carlos Sadness, James Blunt, Taburete, Jess Glynne o Alfred García (OT 2017).