Thom Yorke y Sam Smith comparten palco en un concierto de Billie Eilish

Billie Eilish, como sabrás si no vives debajo de una piedra, saca su primer disco este viernes 29 de marzo, un ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ que se espera alcance o incluso supere las ventas en su primera semana del exitosísimo último disco de Ariana Grande.

La joven de 17 años se encuentra actualmente de gira por Europa (JNSP la entrevistó hace unas semanas a su paso por Barcelona, atentos a la web este viernes) promocionando sus nuevos y viejos singles, y este fin de semana ha actuado en Londres, donde contra todo pronóstico ha logrado reunir en un mismo palco a Sam Smith y Thom Yorke de Radiohead. El vídeo de ellos juntos disfrutando de ‘you should see me in a crown’ es increíble pero cierto y lo ha subido a su Instagram el propio padre de Billie, Patrick O’Connell.

La estampa de Sam Smith y Thom Yorke juntos (bueno, casi juntos, les separan varias personas) es suficiente interesante de por sí pues ambos no podrían pertenecer a mundos artísticos más opuestos. Sin embargo, es aún más divertida cuando recuerdas que Smith llegó a reconocer en los Globos de Oro, tras ganar un premio para ‘Writing’s on the Wall’, su tema para James Bond, que no sabía quién era Thom Yorke, que junto a Radiohead había compuesto un tema para esa misma película que fue descartada. Las vueltas que da la vida…