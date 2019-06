‘Never Really Over’ de Katy Perry podría cantarla cualquiera… pero pocas podrían convertirla en éxito

Parte de la redacción evalúa el que está siendo el single de “comeback” de Katy Perry.

“Parece que ‘Never Really Over’ va a devolver a Katy Perry, como mínimo, al top 20 en Reino Unido y Estados Unidos tras unas cuantas decepciones y sustos. Me alegro por ella porque ‘Witness’ no merecía aquel ninguneo, pero este tema no es el tipo de canción que me motiva a hacer cientos de kilómetros para ver a un/a artista en directo, como sí lo fueron ‘Chained to the Rhythm’ o ‘Swish Swish’. Agradable para una playlist (por algo ha abierto el “Today’s Top Hits” de Spotify directamente, y son 23 millones de seguidores de nada), pero inofensivo, comparte además créditos y méritos con un tema de Dagny de hace tan solo dos años (‘Love You Like That’). Me quedo con ‘365’ y ‘Bon Appetit’, por mal que funcionaran”. Sebas E. Alonso.

“Ya ‘365’ me pareció el tipo de canción que puede cantar una Betty Who de la vida, mujeres que pugnan por sacar la cabeza en el difícil mundo del pop y que, pese a sus buenas canciones, son indistinguibles unas de otras. Una LÉON, una Daya, una Phoebe Ryan, una Dagny… Oh, wait! Pero lo cierto es que si esta, sin ir más lejos, no logró que ‘Love You Like That’ fuera un hit global y Katy Perry sí puede hacerlo (o estar cerca, al menos), no hace sino acentuar el mérito de esta última. Esta suerte de versión de aquel tema de 2017 –re-hecha y rebautizada ‘Never Really Over’– tiene algo de genérico, sí, pero también de magnético (extremadamente, especialmente en el fraseo imposible de su estribillo) y de reencuentro con la Perry de la era ‘Prism’, con su pop electrónico cautivador. En resumen, ‘Never Really Over’ podrían cantarla muchas mujeres, pero pocas son capaces de convertirla en un éxito. Y Katy es de las últimas”. Raúl Guillén.

“Por parte de una artista que se ha dejado producir por Purity Ring o que se ha llevado de gira a Tove Styrke, y que además ha recomendado en Twitter a gente como Allie X u otros artistas muy interesantes, me parece lógica su propuesta de re-elaborar una canción de DAGNY en su nuevo single, ‘Never Really Over’. Aunque no es el bombazo que me esperaba tras las palabras de la noruega sobre lo que había hecho Katy con su canción ‘Love You Like That’, ‘Never Really Over’ sí es un tema mono, ligero y veraniego, muy buen compuesto y desarrollado, que gana con las escuchas. En contraposición a las canciones de ‘Witness’, que presentaban producciones más densas, algunas inspiradas directamente en el deep house, ‘Never Really Over’ es un retorno al pop ligero como una pluma de algunos temas de ‘Prism’. Sin tantos matices en la producción, es tan “radio-friendly” como ‘Roar’ o más, y no se parece tanto a lo que suena actualmente. Buena propuesta aunque algo gritona de más, ahí me recuerda más a ‘Firework’ y no para bien”. Jordi Bardají